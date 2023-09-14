海獅。（圖：作者龔剴提供）

一九八八年，二女兒高中畢業時獲加州大學柏克萊 分校的錄取通知，我們相當高興，決定要先來學校看看環境再做決定；於是選定一個校方開放給新生參觀的周末，帶著女兒，從洛杉磯開車直奔柏克萊。

正對學校大門口是一個公園，裡面有無數帳篷，一些留著長髮、戴著花布頭巾的男女年輕人好像在露營，不知有何活動？進到校內四周走動參觀校舍、圖書館、鐘樓等，感覺還不錯，但校門口公園那些年輕男女到底是怎麼一回事？問到一位導覽學生，得知那都是一些長期住在公園的嬉皮。

我頓時感到心中發毛，等到聽說女生宿舍的位置要越過這個公園，我心想二女兒當年才十七歲，不可能放心她一個人在這個環境生活，再有名的學校絕對不如女兒的安全重要。

當天已晚，父女兩人找到一間旅舍住下來，心裡還是盤算寶貝女兒的安全及我們以後來看望的路程較遠，那時候沒有手機可以與太座商量，我仔細地與女兒商量，很抱歉爸爸不能送妳到這個名校，是否可以到另一間錄取妳的聖地牙哥 分校就讀？乖女兒了解老爸的難處，很懂事地點頭答應，最主要的是老爸老媽收入不夠高，聖地牙哥學費便宜很多。

第二天，父女兩人依照原來計畫，參觀馳名中外的金門大橋及爬坡電纜車，我生平喜歡四處旅行，難得這趟出遠門，從柏克萊到舊金山 只多彎一下就到，豈有不去的道理？因為回程還需要開六個小時的車，就只能看看這兩個景點。

下了纜車多走一段路剛好到達漁人碼頭，當時已到午餐時刻，碼頭上有賣熱狗的攤位，看看價錢不便宜，我只能自己不吃，省下來給女兒吃。厚木板構建的碼頭沿主街往海灣延伸，遊客集中在編號十幾到四十幾號碼頭之間，看到的風景只是漁船下貨之處、往對岸渡輪、舊金山海灣小遊船、私人帆船停泊處而已，心滿意足以後再來的機會大概很少，就此一別打道回洛城。

上個月，再次拜訪漁人碼頭已經是三十五年之後，如今漁人碼頭已非昔日吳下阿蒙，據說一九八九年之後，幾隻海獅看上了三十九號帆船碼頭，常常跳上距離水面約一尺高的漂浮平台，躺平休息睡覺曬太陽。帆船主人進出不方便，巨大海獅超過三百磅的身軀阻擋在通道上，還會對著船主發出吼叫，使得這些定期付租金給市政府的船主抱怨連連，市政府也無計可施。不過只有幾個月的時間，海獅越聚集越多，腥臭味也越來越重，私人帆船無法再停靠了，只得整個平臺都讓給了海獅。

根據海洋生物學家研究結果，三十九號碼頭距離太平洋深海區並不太遠，兩道防波堤伸入灣內將凶猛的天敵鯊魚及鯨魚阻擋在外，加上灣區內食物豐富，因此一傳十、十傳百，經常在漂浮平台上平躺曬太陽的海獅有百餘隻，市政府有專人來保養被海獅龐大體型壓垮的漂浮平臺，記錄及保護這些海洋生物，有紀錄稱二○○九年十一月最高峰曾達到一千七百隻，也不知是真是假。

既然有野生海獅長期來訪，觀光客也是一傳十、十傳百，成為來舊金山必訪之處，市政府花大錢乾脆將此三十九號碼頭重建成二層環形街道的大建築物，包括有吃、喝、玩、樂、禮品採購處。建築物外圍有參觀海獅的步道及看臺，加大漂浮平台尺寸以便容納更多海獅，以免他們為了搶位置而大聲吼叫。

近幾年還有情侶及夫妻將愛情鎖鎖在欄杆上，算是另一個景點。由於靠海洋，水氣及海風經年不斷，遊客最好多帶一件夾克以免受涼，在七月底到來年五月初之間前來觀賞，海獅會出現最多。