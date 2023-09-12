我本來不知紫蘇是何物，只是忽然有一天網友寄給我許多蔬菜 種子，我很認真地種了，結果長出來的卻只有紫蘇。起初只是零星幾棵，讓我非常欣喜，到後來卻是星火燎原之勢，長成一大片。我有些發暈，不知如何處置？摘了葉子聞聞，一股強烈難以接受的香氣；問了周遭的朋友，收到的回答是香料，可以在烹煮魚或肉類的時候放一點，提鮮去異味。

有些地方的人還尤其愛紫蘇，說紫蘇渾身都是寶，紫蘇是否是寶我不知道，網友發過來紫蘇茶配方，和蜂蜜，檸檬一起煮，夏日加上冰塊的確清涼爽口，只是用這些方法也消耗不了多少紫蘇。

紫蘇不用打理，年年不用相約自己就按時回來了，而且隊伍愈來愈壯大。我如法炮製做了兩年紫蘇茶，家裡人喝得也皆大歡喜。我更加大力推廣紫蘇，還發現煮湯時放一點紫蘇有類似蔥薑的效果。

紫蘇的繁殖力極強，年年都是翻倍收穫，今年夏天菜園裡的紫蘇依舊捲土重來，而且是鋪天蓋地。不知是不是因為紫蘇特別的氣味，動物都不吃，我家後院的菜園，因為陽光不多加上面對樹林，有很多動物會來幫忙吃，所以種菜只是一種心情，基本沒有什麼收穫。但紫蘇卻非常特別，不僅動物不吃，沒有陽光也不介意，恣意生長，讓我不知如何應對？

今年因為家人開始減肥，不再喝蜂蜜飲料，我看著那大一片的紫蘇即將要開花的枝條，心裡真是犯了愁。抱著網路解決一切疑問的想法，到Google 查了一下，真的有很多處理方法，做紫蘇醬就是其中一種。看了一下過程，我便決定即刻動工。

理想總是很豐滿，現實卻是很殘酷；採摘紫蘇工程浩大，我起初還想像做紫蘇茶一樣摘幾片嫩葉，後來發現以那樣的方法摘紫蘇，我大約要在烈日和蟲子的攻擊下待幾個小時。於是我馬上轉變策略，連根拔，決定拔完後再一起整理。然而卻發現拔紫蘇非常痛苦，有的根很深，我費了九牛二虎之力，滿頭大汗後才拔了幾棵。

最後我想到了剪刀，這個辦法不錯，對著紫蘇快狠準剪下去，就收穫了好幾盆，雖然地裡的紫蘇還有一大半，但做一碗紫蘇醬已經足夠。

花了好長時間挑紫蘇葉，清洗、切、剁蒜，再炒，等一碗紫蘇醬端上來時，幾乎耗費了我整整一天的時間，這些成本計算下來還真不划算，有小題大做之嫌。不過這是不是就如生命快樂的道理，享受的其實是過程，結果怎樣也就不要斤斤計較了。