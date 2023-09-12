參加合唱班多年，平日的練習都是看著老師的指揮棒，高強音時，指揮棒就抬得高高地，臉上神態呈現澎湃的表情；低弱音時，老師的指揮棒就縮在胸前呈現柔柔的表情。這一抬手一收手，學生們唱聲就跟著強弱大小表現，碰到咬字不清晰、不圓滑、大白嗓子出來時，老師就會糾正我們喉舌間的位置，氣從哪兒出來、該怎麼運用等等。

這期來了幾位新同學，有位山東女生似乎頗有天賦，她非常認真學習，剛開始我並沒注意到她，幾堂課下來，總覺得她唱歌時肢體在擺動。這位山東女生個子高又年輕漂亮，雖沒交談過，但我坐在她的身後，每次我們在發音練習時，從背後就看到她的全身跳躍著音樂細胞，從深吸時的肩膀提起，到呼出時的慢慢下降。

唱歌時她一手拿著譜，一手就展現優美的手勢，音樂強時，她的手就很自然像跳舞般的有力有形伸展，就差沒踮起腳尖跳起來。音樂柔弱時她就收回正常的站姿，是那麼的自然融入音樂、陶醉在歌曲中，坐在後面的我無形中被她的投入身影吸引著；雖說是在練唱，然而投入歌詞中的情感時，那真是一種享受和陶冶。

休息時，我忍不住告訴她，我被她的認真練唱感染了，問她學過唱歌嗎？她說曾經想學但卻沒機會，加上學費非常貴，在這裡有社教，學費還算合理加上是專業老師帶領。她喜歡老師教的氣息訓練、喉嚨如何打開、聲音集中喉嚨腔體的共鳴，老師也教咬字的彈性加上氣息聲音就好聽多了，還有如何在高音時吸氣拉高，低音時氣從哪兒出來怎麼控制等等。

我以為她常去唱卡拉OK或去跳舞，但她都沒有，自然而然地跟著音樂翩翩起舞讓我佩服得五體投地。我雖會跟著歌唱的強弱節拍及歌詞中的含義去領悟，但肢體上還是笨拙的。想到歌唱家站在舞台上時，那種自然、深情又投入演出的陶醉，多少有點天賦吧！相信Grace有那麼一天，或許可以站上舞台與大歌星並駕齊驅。