晚餐時間，兒子還在玩手機，我婆婆忍不住說他：「吃飯時間要專心吃飯，不要看手機，否則不僅視力受影響，腸胃也會不好。」兒子笑著回她：「奶奶您平時長時間對著平板電腦玩微信 ，您的眼睛也會有毛病吧？」婆婆理直氣壯地說：「我是該玩就玩，不該玩我就放下，專心做好我要做的事情。」她認真的表情逗笑了大家，兒子也乖乖聽話，放下手機專心吃飯。

從四年前婆婆開始玩平板電腦，直到現在已經用了第三台，當然不是因為她用量過度而弄壞，而是之前的兩台平板電腦都是我女兒淘汰岀來給她的。前年的感恩節我女兒硬是買了一個新的給她，免得總是用二手貨，很容易出現當機及內存不足的問題。

幸虧有了這個玩意，讓婆婆得以在我們出去工作或上學時，獨自在家可以有所寄託，看新聞、追娛樂、玩麻將遊戲、與不同國度的親朋好友視頻對話，天涯咫尺暢通無阻，讓她的生活過得更充實緊湊。

每當她種植的瓜果收成時，她就拿著平板電腦認真拍下果實的不同角度照片分享給朋友，自然也得到了大家對她的讚美。記性甚好的婆婆每次看到一些有趣的東西或新聞，都不忘在飯桌上與我們侃侃而談，此時我們的責任就是化身忠實聽眾陪她進入劇情；同時她也活學活用，將一些冷門知識用在日常生活中，確實令人刮目相看。

回想她剛開始接觸平板電腦時，總是摸不著頭腦，手指隨便碰一下就不知道往哪裡去了，但她是一個不恥下問的人，每當她不知何去何從時，總是適時叫住家裡每一個人幫她解決問題，尤其我兒子就是她最好的幫手；每次只要她一聲令下，兒子就飛奔前來效命，也正因為如此，婆婆很快就將平板電腦用得出神入化、樂在其中。每當她看到一些逗趣的視頻，總是笑得眼淚都掉下來，而這魔性的笑聲也感染了我們，我的兩個小孩子總是忍不住一邊笑、一邊搖頭說：「奶奶又瘋了！」

年近九旬的婆婆始終保持一種好學的態度，也接受所有新事物。兒子小時候玩的樂高積木、上千片的拼圖，她都津津有味地參與，有時她的反應比小孩子還靈敏，家裡的電器她也是用得爐火純青，可以說她的接受能力甚強。

我有位好友的公公年過九旬，他們笑稱他為「九○後」，當然不是指一九九○年後出生的人，而是這些雖年過九旬、但依然保持著強烈的好奇心及好學心的老人家，他們最大的個性就是為人開朗豁達，從不斤斤計較。

有些九○後的體魄之好也令人讚嘆，記得我曾幫過一位九十七歲的墨裔老人家，當我叫到他的名字時，以為出現在我面前的肯定是一位需要攙扶的老人家，誰知卻是一個看上去不過七十來歲、雖瘦小但精神矍鑠、走起路來虎虎生威的人。在講西班牙語的同事翻譯下，我帶著吃驚且懷疑提問了一些問題，他竟然思路清晰對答如流，讓我佩服不已。我在心裡暗嘆，如果年齡沒有虛報的話，以他的狀態活不到一千歲也有九百九十歲；若非語言限制，真想向他討教養生之道。

在美國有一位年屆九十三歲的老奶奶Kana，和她二十七歲的孫子Ross Smith，其祖孫網紅組合圈粉一千三百多萬，因為他們在日常生活中用逗趣的道具，演繹了很多令人莞爾的畫面，滿臉皺紋但笑容可掬的奶奶藏著一個有趣的靈魂，再配上孝順孫子帥氣的外貌，將生活的點滴自然溫馨地呈現出來，深深吸引眾人目光，完全讓人忘記了老奶奶的年紀。

現實生活中，九○後依然可以自己開車出入自如，身手敏捷、記憶超強而且勤做家務，讓很多年輕人都自嘆不如；有些九○後依然活躍在慈善公益活動，發揮著他們的智慧和熱情。這群活了近一個世紀的人，在經歷戰爭、眾多自然災害、見證和平、現代化的崛起等翻天覆地的變遷，早已看透世事且活得通透，更懂得珍惜所擁有的一切，因此活得瀟灑舒坦。

夕陽雖然已近黃昏，但那種沉厚細膩的美依然深深吸引及感動著我們，願每一個韶華漸遠的人常保童心，充滿活力，活出自我；願每一位九○後身邊都有孝順兒孫陪伴，讓每一位被寵愛的老人家都活得健康快樂。