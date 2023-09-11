我猜想，恐怕只有上了年紀的人，才知道什麼叫「高末兒」。爸爸告訴我，我們家祖上頗有些產業，也經營一家茶行，當年的茶行把各種不同的茶葉分裝在大筒罐，其形狀有如老式的熱水瓶，只是體積大到有半個人高。

筒罐上貼著茶葉名稱，放在靠壁的架子上，客人要多少，就取下來秤重。茶葉講究片片完整，雖然破損的茶葉泡起來應該沒有太大差別，但是消費者看到茶杯裡盡是支離破碎的茶葉，總會覺得品質較次。好在茶葉堆積在容器裡有縫，隨著時間，破碎的茶葉會慢慢掉到罐底，所以從上面舀取的時候，茶葉多半是很完整的。

等到一筒罐的茶葉賣得差不多了，得補新貨，可是積在罐底的碎茶葉怎麼辦？以前的人惜物，覺得倒掉很可惜，就把這些末子收集起來。各種茶葉末子不可能分門別類，於是全混在一起，就叫「高末兒」，這種「高末兒」賣得非常便宜，可能只有原價的十分之一，而且不一定什麼時候有。

茶雖然是好茶，但是各種味道不同的茶全混在一起，講究的人是絕對不會喝的。但是，天底下不是每個人都喝得起好茶，因此總有些貧寒之士，不時趁生意清淡時來我們家茶行，小聲地問：「有高末兒嗎？」

我喝過一次「高末兒」，是在我很小的時候，爸爸到外地拜訪同鄉，帶回來一罐。當時公務員雖不富裕，但也不至於喝不起茶葉（當年可沒有什麼比賽冠軍茶），同鄉饗以「高末兒」，多少有些思鄉之情。「高末兒」味道很特殊，實在說不上來那是什麼茶葉（當然，因為各種茶葉都有），但確實很好喝。唯一缺點就是「高末兒」喝起來很咂嘴，因為茶葉實在太碎了，常常順著茶湯到嘴巴裡攪和，還會塞到牙縫裡，很不「爽口」。

從「高末兒」讓我想到當留學生 時吃的「斷麵兒」，我當年在美國中西部的一個中型城市唸書，當時當地沒有華人超市 ，當地有一家製麵廠，生產中式乾麵條在東方店包裝販售。我不曉得聽到哪一個學長提起，說這個麵廠有賣「斷麵兒」，製作好的乾麵條要切成一段一段包裝出售，切剩的「麵尾巴」就被店家收集起來，裝在一個大紙箱裡，足足有二十磅重，只賣五塊錢。

我當時的獎學金只有七百元，自然能省就省，此後就常去買「斷麵兒」回家煮牛肉麵吃。斷麵兒的味道和東方店成品沒有什麼差別，只是裡頭長短不一，而且有寬、有窄，口感十分特殊。我就這樣吃了好幾年，把自己養得白白胖胖，又省了錢，真好！