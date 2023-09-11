我們鄰居家有一棵李樹，果子是紅色的，多為蛋形。我們兩家關係很好，房東每年都會讓我摘採，我只知道它叫紅李子。

最近根據網路介紹，我才得知這種李子叫西梅李，果皮有藍黑、紫紅和紫黑色，表面有白色果粉，單果重六十至七十克，個別品種可達一百二十克以上。果肉淡黃、青綠或乳白色，肉韌汁少、纖維細少；味極甜、有香氣、無苦澀味；核小，而且大多離核，可食率高達百分之八十五。

西梅李主要產地是美國加州 和法國西南部，加州的西梅李在八月中旬就可以收成。華盛頓州種西梅李也很普遍，但是因為溫度較低，八月下旬才成熟，一般是九月初才開始採摘。

據說西梅李營養豐富，富含大量的維他命、礦物質、抗氧化劑和膳食纖維，不含脂肪和膽固醇，是當代人最好的健康水果。西梅李是甜的，有略微酸味，皮有淡淡的苦澀味，靠近果核的地方較甜，西梅李也富含纖維素、維生素Ａ、礦物質、微量元素等營養成分。但我個人看法，西梅李比一般的李子含有更多糖分，吃太多會造成血糖升高，糖尿病 患者應該少吃。

西梅李成熟的季節，如果太多吃不完，幾天之內就開始變軟，最多能保持兩周，所以如何保存西梅李是一個難題；網路上有很多說法，有人把它曬乾變成西梅乾，有人是生醃製成西梅罐頭。我的做法可能與眾不同，我是透過烘培和風乾製成西梅李罐頭。

八月二十二日下午，我摘採了鄰居家大約十磅的西梅李，採完之後用清水洗乾淨，根據自己的喜好加些白糖和鹽。如果天氣好溫度高，我想可以在室外晾曬，但是華州那幾天有山火，空氣品質不太好，在室外晾曬的話，李子就會吸收空氣中的細菌。

這種晾曬的李子可能不太衛生，而我們所吃的西梅，可能就是晾曬過的，是否被空氣汙染不得而知，所以不管是什麼果乾，都可能摻有空氣中的汙染物，不可以吃太多。

再說，八月底華州白天溫度只有華氏六十度左右，陽光熱度也不足，如果是在幾周前，有幾天高溫曾達八十多度，且無雲層遮擋，晾曬就非常理想。華州在八月下旬就降溫，註定了八月底採摘的李子無法晾曬。

無法晾曬的話，就可以考慮把李子放到烤箱烘培；西梅李有一個特點是容易脫核，可以用手掰開果肉取出核，但青李子的果肉就比較硬，用手掰不開，所以醃製青李子一般不脫核。

把西梅李脫核之後放在鋁箔盤裡，再放進烤箱裡，要注意必須把烤箱溫度調節在起始溫度，最高只能一百度 ，溫度太高李子就會像蔬菜一樣熟軟，營養就會流失。放進去之後半小時把李子翻轉一下，大約二至三個小時之後就可以取出來。

烘培後取出來李子是熱的，讓李子自然冷，李子的熱氣會在空氣中揮發，李子的水分就少一點。可以用電風扇吹鋁箔盤的李子，或者是熱氣機對著李子吹熱氣，讓李子消失更多的水分，這個過程可以是一至兩天。

當你覺得李子的水分已經消失一半之後，讓它們冷卻，嘗試吃一個，酸甜可口，風味獨特。最後就可以裝進玻璃瓶或者其他玻璃容器，裝完密封放進冰箱可以保持半年，非常好吃。