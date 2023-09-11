在我住的一百四十多戶公寓樓中，只有一個清潔工，她是個女的，名叫普．柏麗絲蔓，是一個標準的美國白人；她不胖不瘦、不高不矮，長得很勻稱，年齡逾五十歲，看上去體格健壯、樂觀，每次看到她總是面帶微笑，她笑得很甜，眼睛在笑，臉上的兩個酒窩也在笑。

她來我們公寓樓當清潔工已一年多了，老人都說：「公寓樓的清潔狀況發生很大變化。」她來之前，清潔工是個男的，名叫柯．保利，也是美國白人。他高大肥胖 ，看起來人很憨厚，就是行動緩慢，幹活慢悠悠很愛惜自己的體力。

公寓是九層樓，底樓走廊和大客廳是木地板，其他各層電梯前的廳是防滑瓷板，所有走廊鋪的是地毯。保利總是拖底樓的地板，因為底樓地板就在老闆的眼皮底下。時間長了，老闆發現其他樓層並不清潔，再加上住戶對他的評價不佳，保利幹了不到兩年就被辭退了。

柏麗絲蔓幹活實在，沒見她空閒的時候，不是在底樓忙，就是在別的樓層打掃，拖地、拿吸塵器吸走廊地毯，或是在樓外撿垃圾。以前每層樓放雜物的小屋，紙箱、塑料桶、塑料盒及其他雜物堆積如山，都已妨礙走路，甚至散發臭味；如今情況大改變，不但雜物及時被清走，地面也乾乾淨淨，為防疫情 ，不時就噴酒精。

現在電梯裡、樓梯走道、走廊地面和地毯，除了酒精味，不見灰塵、紙屑，公寓樓前也保持得乾乾淨淨。以前，入冬後在底樓門內總是飄落很多樹葉，現在她及時清理；天氣預報要下雪，她常提前撒鹽。我住在四樓，我的朋友住六樓，以前我們碰在一起時，總說自己那層走廊髒兮兮的，現在總説乾淨得很，還説環境變乾淨了，我們心情也好。

自從柏麗絲蔓來了以後，把大廳停擺的鐘修好，各樓層窗戶從她來了以後才定期打開，樓內空氣好多了；過去每逢聖誕節 ，公寓樓內外都沒有過節的氣氛；現在不一様了，在聖誕節前的兩、三天，就看到她在忙活，在大廳擺放聖誕樹和聖誕老人，在牆上掛聖誕襪，還在聖誕樹上和樓外冬青籬笆上，布置有形的燦爛閃爍彩燈。一到晚上，公寓內外一片輝煌，公寓老人見到她就豎大拇指讚：「Perfect」。

柏麗絲蔓很親切友善，她拖地時看到老人走過來，就會攙扶老人到電梯口或門口，看到拄拐杖和推walker的老人更是如此；早晨見到老人，她總是熱情、面帶笑容地説：「Morning，how are you？」老人很感動，馬上也回答:「Good， how are you？」表示感謝。

柏麗絲蔓親切、熱情、勤勞和實幹精神，老人看在眼裡、記在心裡，我和其他老人多次用口頭和書面向公寓老闆建議表揚柏麗絲蔓，並請老闆轉達我們對她的真摯感謝。