在我住的一百四十多戶公寓樓中,只有一個清潔工,她是個女的,名叫普.柏麗絲蔓,是一個標準的美國白人;她不胖不瘦、不高不矮,長得很勻稱,年齡逾五十歲,看上去體格健壯、樂觀,每次看到她總是面帶微笑,她笑得很甜,眼睛在笑,臉上的兩個酒窩也在笑。

她來我們公寓樓當清潔工已一年多了,老人都說:「公寓樓的清潔狀況發生很大變化。」她來之前,清潔工是個男的,名叫柯.保利,也是美國白人。他高大肥胖 ,看起來人很憨厚,就是行動緩慢,幹活慢悠悠很愛惜自己的體力。

公寓是九層樓,底樓走廊和大客廳是木地板,其他各層電梯前的廳是防滑瓷板,所有走廊鋪的是地毯。保利總是拖底樓的地板,因為底樓地板就在老闆的眼皮底下。時間長了,老闆發現其他樓層並不清潔,再加上住戶對他的評價不佳,保利幹了不到兩年就被辭退了。

柏麗絲蔓幹活實在,沒見她空閒的時候,不是在底樓忙,就是在別的樓層打掃,拖地、拿吸塵器吸走廊地毯,或是在樓外撿垃圾。以前每層樓放雜物的小屋,紙箱、塑料桶、塑料盒及其他雜物堆積如山,都已妨礙走路,甚至散發臭味;如今情況大改變,不但雜物及時被清走,地面也乾乾淨淨,為防疫情 ,不時就噴酒精。

現在電梯裡、樓梯走道、走廊地面和地毯,除了酒精味,不見灰塵、紙屑,公寓樓前也保持得乾乾淨淨。以前,入冬後在底樓門內總是飄落很多樹葉,現在她及時清理;天氣預報要下雪,她常提前撒鹽。我住在四樓,我的朋友住六樓,以前我們碰在一起時,總說自己那層走廊髒兮兮的,現在總説乾淨得很,還説環境變乾淨了,我們心情也好。

自從柏麗絲蔓來了以後,把大廳停擺的鐘修好,各樓層窗戶從她來了以後才定期打開,樓內空氣好多了;過去每逢聖誕節 ,公寓樓內外都沒有過節的氣氛;現在不一様了,在聖誕節前的兩、三天,就看到她在忙活,在大廳擺放聖誕樹和聖誕老人,在牆上掛聖誕襪,還在聖誕樹上和樓外冬青籬笆上,布置有形的燦爛閃爍彩燈。一到晚上,公寓內外一片輝煌,公寓老人見到她就豎大拇指讚:「Perfect」。

柏麗絲蔓很親切友善,她拖地時看到老人走過來,就會攙扶老人到電梯口或門口,看到拄拐杖和推walker的老人更是如此;早晨見到老人,她總是熱情、面帶笑容地説:「Morning,how are you?」老人很感動,馬上也回答:「Good, how are you?」表示感謝。

柏麗絲蔓親切、熱情、勤勞和實幹精神,老人看在眼裡、記在心裡,我和其他老人多次用口頭和書面向公寓老闆建議表揚柏麗絲蔓,並請老闆轉達我們對她的真摯感謝。