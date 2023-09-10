我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

台灣日本瀟灑遊

周愚

自從疫情爆發後，四年沒有回台灣，現在台灣各項防疫措施均已解除，台灣的親戚一直催促我們回去。今年四月初，我們終於決定返台，又因正逢日本櫻花季，於是決定順道前往日本旅遊。

我與妻女三人，搭上了長榮直飛台北的班機，飛機是夜航，早上六點多鐘到了睽違四年的台灣。妻的姪女來接機，帶我們直奔戶政事務所，恢復了戶籍，又到區公所恢復了健保，第一天就辦完了這兩件切身大事，了卻心中一個懸念。

由於女兒假期總共只有兩周，我們在台北、日本分別只能待一周，因此在台北僅和妻子與我的弟妹幾家人，以及少數一、兩位朋友見面，而所謂的見面，也就是吃飯。

離開台灣到了日本，才算是遊覽，短短幾天，我們到了東京、箱根、京都、大阪。由於日本並非第一次去，所以這次除了賞櫻外，其他並沒有什麼新鮮感，只是吃了一頓別開生面的晚餐。

那是一位朋友為我們接風，餐館寬廣的大廳有一個大水池，池中有一艘船，餐桌就設在船上，水池中有數百尾大小不一的各種魚，由食客釣魚，釣到哪一尾就吃哪一尾。

女兒釣到了兩尾，秤重後立刻交給廚房 ，十分鐘後，兩盤切得整整齊齊的生魚片端上桌。

我不吃生魚，但是看到妻女和主人蘸點芥末、醬油，吃得津津有味，並盛讚這樣吃才最新鮮也最美味。幾分鐘前還活生生在水中游的魚，頓時成了我們的盤中餐。唉！可憐的魚兒。

此外，我想說兩件事，第一件事是這次我們在台灣和日本都搭了多次捷運，日本稱捷運為地下鐵。在台灣的捷運進站處有一個驗票閘門，刷一次卡進一個人，但我遇到的日本地下鐵沒有設閘門，也就是不刷卡或不買票也可以自由進出；車上也從未有查票，每個人都是行色匆匆，把卡放在感應器上，嗶一聲就進去一個人，這樣比驗票閘門的設計至少快了一倍以上，我從未見到有人不使用票證就進去，日本人的誠實和守法精神的確可嘉。

第二件事是有一次我在一家餐館使用洗手間，出來時一個五、六歲的男孩在我前面，他把門拉開示意讓我先走，我示意讓他先走，兩人推讓一番後，他終於先走了，但他出門後轉身向我鞠躬再走。日本人對孩子的禮節教導，令人敬佩。

我們這次台灣、日本之行，來匆匆、去也匆匆，在極短時間按照計畫完成行程，台灣的聚會在出發前就全部訂妥，旅遊方面女兒在行前也做足了功課，一一列表，並照表實施，一切交通、住宿、餐飲也都由她打理，我們二老樂得輕鬆，瀟灑走一回。

日本 捷運 疫情

上一則

飛公子

下一則

老饕的小鯷魚

延伸閱讀

洛杉磯捷運站起口角 青年被刺兇嫌在逃

洛杉磯捷運站起口角 青年被刺兇嫌在逃
日本豐田汽車會長竟開本田休旅車 網友熱議

日本豐田汽車會長竟開本田休旅車 網友熱議
日本環北海道自行車賽重大意外 選手對撞汽車不治

日本環北海道自行車賽重大意外 選手對撞汽車不治
德圖書館砸重金 收購日本浮世繪名畫「神奈川沖浪裏」

德圖書館砸重金 收購日本浮世繪名畫「神奈川沖浪裏」

熱門新聞

巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02
「明代三十二長城」被攔腰折斷。（取材自微博）

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

2023-09-04 00:05
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
一名22歲德國籍旅客因攀爬並毀損佛羅倫斯的海神噴泉而遭到當局拘留。（取材自X平台）

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

2023-09-05 22:25
納瓦荷原住民保留區的羚羊谷。（張純瑛．圖片提供）

令人抓狂的時差轉換

2023-09-04 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（上）

2023-09-09 02:02

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機