自從疫情 爆發後，四年沒有回台灣，現在台灣各項防疫措施均已解除，台灣的親戚一直催促我們回去。今年四月初，我們終於決定返台，又因正逢日本 櫻花季，於是決定順道前往日本旅遊。

我與妻女三人，搭上了長榮直飛台北的班機，飛機是夜航，早上六點多鐘到了睽違四年的台灣。妻的姪女來接機，帶我們直奔戶政事務所，恢復了戶籍，又到區公所恢復了健保，第一天就辦完了這兩件切身大事，了卻心中一個懸念。

由於女兒假期總共只有兩周，我們在台北、日本分別只能待一周，因此在台北僅和妻子與我的弟妹幾家人，以及少數一、兩位朋友見面，而所謂的見面，也就是吃飯。

離開台灣到了日本，才算是遊覽，短短幾天，我們到了東京、箱根、京都、大阪。由於日本並非第一次去，所以這次除了賞櫻外，其他並沒有什麼新鮮感，只是吃了一頓別開生面的晚餐。

那是一位朋友為我們接風，餐館寬廣的大廳有一個大水池，池中有一艘船，餐桌就設在船上，水池中有數百尾大小不一的各種魚，由食客釣魚，釣到哪一尾就吃哪一尾。

女兒釣到了兩尾，秤重後立刻交給廚房 ，十分鐘後，兩盤切得整整齊齊的生魚片端上桌。

我不吃生魚，但是看到妻女和主人蘸點芥末、醬油，吃得津津有味，並盛讚這樣吃才最新鮮也最美味。幾分鐘前還活生生在水中游的魚，頓時成了我們的盤中餐。唉！可憐的魚兒。

此外，我想說兩件事，第一件事是這次我們在台灣和日本都搭了多次捷運 ，日本稱捷運為地下鐵。在台灣的捷運進站處有一個驗票閘門，刷一次卡進一個人，但我遇到的日本地下鐵沒有設閘門，也就是不刷卡或不買票也可以自由進出；車上也從未有查票，每個人都是行色匆匆，把卡放在感應器上，嗶一聲就進去一個人，這樣比驗票閘門的設計至少快了一倍以上，我從未見到有人不使用票證就進去，日本人的誠實和守法精神的確可嘉。

第二件事是有一次我在一家餐館使用洗手間，出來時一個五、六歲的男孩在我前面，他把門拉開示意讓我先走，我示意讓他先走，兩人推讓一番後，他終於先走了，但他出門後轉身向我鞠躬再走。日本人對孩子的禮節教導，令人敬佩。

我們這次台灣、日本之行，來匆匆、去也匆匆，在極短時間按照計畫完成行程，台灣的聚會在出發前就全部訂妥，旅遊方面女兒在行前也做足了功課，一一列表，並照表實施，一切交通、住宿、餐飲也都由她打理，我們二老樂得輕鬆，瀟灑走一回。