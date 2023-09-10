大學同窗好友施兄，因為他的名字發音恰似「蒼蠅」，所以當年在新鮮人第一節的課堂上，他很詼諧幽默地自我介紹：敝人自小嚮往自由飛翔，是一隻傳播快樂的Fly，不是一隻令人討厭的蒼蠅，希望大家以後稱呼我Fly，感謝大家。頓時全班同學拍手喝采，接下來他的本名就逐漸地被遺忘了。

他來自中台灣大戶施家，永遠衣著整齊，愛開玩笑但不失禮貌，德智體群兼優，是教授們眼中的好學生，更是同學們口中的施博士。他比我們都豪情慷慨，熱心助人也熱血追求愛情，四年的同窗歲月，大家都忙於自己的課業和規畫未來前途，交集之時刻自然是日益遞減，畢業出國後更是完全失聯了。

多年後，住在新澤西州 的林同學告知Fly已和她取得連絡，因Fly有兩個女兒在紐約讀書，他經常短期居住紐約陪伴女兒們。旅居美國時，他盡心費力，將分散於各國同學們的通訊資料收集成冊，組織同學會，將多年來各自放飛的風箏，陸續牽引回歸群組。

記得有次返台參加畢業後的第一次聚餐，他調侃我說：「哇！當年那位清純可愛的胖妞，如今成了風姿綽約氣質出眾的窈窕淑女了。」我反問他：「你為何變得形體消瘦、面龐憔悴的衰弱模様？」他面帶苦笑地回應：「自己雖是拒菸族，但幾年前卻得了鼻咽癌，一直在接受治療。」我聽了很訝異難過，他反勸我要正面鼓勵他，不要同情可憐他，我為他的勇敢面對病情和積極治療態度引以爲傲。返美後，不時在同學群裡得知他的近況，知道他病情日趨穩定，很為他高興。

疫情 前的最後一次返台，在吳同學經營的桃園拉拉山農場聚會，Fly特地從高雄搭高鐵再轉車到拉拉山。我問他身體不適，為何還要舟車勞頓？他說同學情誼難能可貴，能聚一次是一次。大夥午餐時，他因食道無法吞嚥一般的食物，就坐在旁邊耐心等待我們吃完午餐，還堅持要招待大家，搶著埋單。

一周後，我和屠同學環島旅行至高雄，他和嫂夫人接待我們去石同學公子的日本 料理店晚餐。瞧見他瘦弱的背影，當時的我感觸良多，昔日那位意氣風發的強健飛公子，怎會變成如今受病魔殘酷折騰的Fly? 心疼啊！

三年疫情總算暫告平息，同學們又開始討論年底召開同學會，大夥正興高采烈、熱中籌畫細節時，突然傳來Fly近日因染上新冠，外加纏身二十七年的鼻咽癌，搶救無效而永遠離世了。驚聞惡耗，我不勝唏噓，心情傷痛澎湃，久久無法平復。

此時此刻，我虔誠地用一枝禿筆、一炷心香遙祭Fly；我們的飛公子，願祝他一路順遂，飛向天國安息。