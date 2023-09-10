我是一個沒有方向感的人，不像別人有一個羅盤指南針或是一張地圖放在腦海裡，我不分東南西北，只知道前後左右。

我生長在南台灣，高中到台北讀書，因為聯考壓力很大、心無旁騖，對於台北市區的熱鬧繁華不聞不問，也與阮囊羞澀有關，後來考上大學住在台北木柵。

大一時跟著宿舍的學姐們去台北市區逛街，西門町是最吸引年輕人的流行商圈，我知道的唯一路標是位於中華商場的點心世界，其他的衡陽街、漢口街、武昌街、康定路、西寧南路、重慶南路、成都路等密密麻麻的街道，把我搞得一頭霧水，通常由我那賢能英明的學姐帶路到目的地，讓大家都能盡興而歸。

後來從新鮮人升到大二，由我們這些過來人帶領新生去逛西門町，新生聽說我在台北念高中，更以為我是老台北，我有苦難言，為了不露馬腳，尋尋覓覓找到一個「識途老馬」的同學才敢上路。

到了美國，落腳在新澤西 ，當年我們要開車到紐約的唐人街買東西，滿足中國胃的需求，順便到中國餐廳打牙祭，尋求舌尖的快樂，但是我永遠搞不清楚，經常去的唐人街那些商店是如何分布，只知道有座孔子銅像。

多年以前，我開車在高速公路上要去一個常去的地方，忽然間，一輛車從旁邊小區鑽出要進入這條高速公路，說時遲那時快，我措手不及，為了躲閃我只好緊急煞車，於是我被後面的車撞上來。車禍發生後，我的車子當場翻轉過來，四輪朝天，車子完全毀壞報銷，上天保佑我幸無重大損傷，錯不在我，保險 公司有賠償，但是心理上的陰影久久難散，在家休養了幾個月才敢上班出門，從此以後，我更加視開車如畏途。

朋友們聽說我發生車禍，紛紛表達關心，在我舊車報廢、新車還沒買之前，將他們的車子借給我，解決我的燃眉之急，患難見真情，雪中送炭的友情永記心頭。

我的一個好朋友，笑說她妹妹是路癡，譬如她妹妹要去A地，又要去B地，她先從自己的家到A，從A回到家，再從家到B，也就是只會走三角形的兩邊，不會走三角形的對邊，我對好朋友說：「妳是飽漢不知餓漢飢，身在福中不知福。」我也會做同樣的事，吾道不孤。

GPS全球定位導航系統的發明，真是造福人類，我以前開車時，明明是熟悉的路線，遇到道路整修或者有車禍，必須臨時改道，我就一籌莫展。為了避免迷失在茫茫人海或是無邊無際的車陣，我培養了勇於問路的本事，如今這個問路的本事不需要了，GPS像是個可靠的朋友在身邊，不離不棄，條條大路通羅馬，不必怕。

我的住處附近有個公園，公園內有很多區塊，最讓我喜歡的是其中的玫瑰花園，各式各樣的玫瑰怒放，千嬌百媚。我女兒帶著小孫女回來看望我，我迫不及待地帶她們去公園賞花，開車去公園沒問題，但是GPS只帶我到達公園，「師傅領進門，修行在個人」，我轉來轉去都找不到玫瑰花園，結果是女兒上網查到公園內部詳細地圖，終於進入玫瑰花園。

其實我和朋友來過很多次，但是每次都是別人開車，女兒忍不住搖搖頭，大概心裡在想：「老媽，妳還是如此不長進。」幸好兒女都沒有遺傳我的路癡，他們可以有「千山萬水任我行」的豪情壯志，我只有畫地自限、寸步難行的份。