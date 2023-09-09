在美國念書時，因為大城市找車位不容易，搭Uber便成為除了公車與地鐵 以外，我常使用的交通工具，算是相當方便，安全性也高。

搭車時，有機會的話我都會盡量開口跟司機聊天互動，順便練習聽力和口語。我遇過的司機百百種，有退休 的生物學家、教授、兼差的藝術表演者，以及在中國餐廳兼差的員工等，大家來當司機都有不同的原因；多數的司機都是親切又充滿熱忱，在搭車的經驗中，也發生過一些有趣的事。

印象比較深刻的是，在一次與朋友的聚會結束後，準備從市中心搭車回家，一上車後我跟以往一樣，主動跟司機攀談閒聊。這位司機是非裔，他知道我是台灣人後，馬上用極流利的中文跟我交談，原來這位司機過去曾在台灣待過數年，也在東海大學學過中文，因此他的中文能力相當好。

他興高采烈地跟我分享曾經旅居台灣的故事，目前算是個音樂人，有自己創作音樂與架設網站，來開Uber只是兼差。下車前他給了我一張名片，名片上印有他的音樂網站，希望我能多多關注他的創作，順便分享給其他人。

另一次是一位華人 司機，他算是依親來到美國，在中國城的小餐館工作，工作閒暇之餘開Uber賺取額外收入。由於剛來美國，他的英語能力不算是太好，載到我之前，有兩位女乘客在他的車上起爭執，他也把她們吵架的內容錄下來，請我幫忙翻譯，他想要回報給Uber公司，不希望再載到她們。

後來發現，每位司機都有自己的故事，不論是為了金錢還是單純打發時間，他們都用積極正面的態度生活著。曾經有位司機告訴我，美國雖然沒辦法讓所有人都致富，但它給了每個人機會，今天不論你有怎麼樣的背景，即使原本的出身不是很好，但美國給了你挑戰的舞台，有本事的話就能夠成功，這就是美國夢。

即使這份司機工作有可能只是他們眾多兼差之一，他們仍兢兢業業地提供客人良好的服務，正視且尊重自己的工作。每當結束行程後，我都會給予適當小費，希望他們能繼續保持對工作的正能量，未來能讓更多乘客享有更好的服務。