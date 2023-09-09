七月下旬接到外甥女的訊息，方知大姊在七月中旬走了。想想六月初才到舊金山 看望大姊，她氣色還好，只是體力有些疲倦，卻不知這是我們今生最後一面。

大姊和我同父異母，相差了三十幾歲，也在不同的時空成長。但是過去數十年，有緣在美國做一對忘年之交的姊妹。

大姊性格剛毅，或許和她的成長時代有密不可分的關聯。大姊的前半生就是一部中國近代史，她出生沒多久，老家東北就被日本占領成立了偽滿洲國；父親隨著東北大學 當了流亡學生，遠離家鄉，一路遷徙到大後方，抗戰勝利後，終於全家團圓。

不幸國共戰役又起，父親再度離家，一海之隔，三十幾年渺無音訊。大姊帶著我的三位哥哥照顧年邁的爺爺、奶奶，又在幾年間分別送走了爺爺、奶奶和他們的母親。

大姊努力勤學，從南京藥學院攻讀藥化畢業，一面勤奮工作，一面悉心照顧三個弟弟。文化大革命時，父親的過往讓家人如臨深淵。所幸大姊在工作單位一直認真負責、表現優異，和心性仁善在大學當教授的姊夫成婚，又堅強照護弟弟們，才讓殺傷力減到最少。

中國「大躍進運動」時，大姊日以繼夜地努力工作、報效國家，有次實驗室發生意外，她差點賠上寶貴的生命。大姊和姊夫只有一位寶貝女兒，可是大姊因為工作忙碌，常和家人分隔兩地，大姊為此一直覺得對女兒歉疚。

改革開放後，父親終於和大姊、三位哥哥連絡上，也知道許多親人已逝，這也是我有生之年，第一次看到父親掉眼淚。

經過多重努力，父親終於幫助大姊的女兒來美國念書，也為大姊和姊夫未來移居美國開拓了契機。原先大姊和姊夫只想到美國探視女兒和女兒的新家人。可是因為外孫有氣喘問題，心疼女兒和外孫，於是他們就留在美國。

後來女兒第一次婚姻出現問題，大姊和姊夫就盡全力幫忙照顧外孫「點點」和他的教育 輔導。

之後女兒有了二次婚姻，添了可愛的外孫女「恬恬」，大姊和姊夫才比較能放下心裡的重擔，好好享受天倫之樂。

我去看望大姊和姊夫時，看到他們除了照顧家人，夫妻還一起商量研究做菜、養花，鶼鰈情深，很為大姊感到高興。無奈之後幾年，大姊又面臨失去終生伴侶及摯愛幼弟的悲痛。

後來大姊接觸了佛學，常說自己在學習看淡、放下。大姊晚年身體較多病，還好女兒、女婿孝順，外孫、外孫女也貼心。這幾年外孫、外孫女到外地讀書工作，也都常用視頻問好，安慰了大姊的心靈。

看著大姊當年第一次和我見面時，送給我的紫紅花圍巾，心裡無限感懷。祈願經歷大半世紀戰亂創傷的勇敢大姊，在天上和久別的姊夫、親人團聚，在那裡沒有戰亂，沒有不平，沒有哀傷和無奈，只有無盡的和平與愛。