張敞畫眉，慕雲穿襪，前者是人人皆知的美談，後者莫名其妙，不知所云，那是在下為老伴穿襪也。畫眉是年輕人的恩愛舉動，穿襪是老年人的關懷照顧，且聽我道來。

近來老伴早上睡醒時，腳趾常痙攣，每每見她用手按著腳趾，於是買來減少肌肉 痠痛的噴霧舒緩劑，為她按摩，事後順便把襪子穿上。張敞所謂：「閨房之內，有過於畫眉者。」大概穿襪就是其中一項吧！

日前是老伴和我的結婚周年紀念日，六十年的生活，該從何處說起？我選擇從最近發生的穿襪事件說起；今晨為她穿襪時，卻想起一件與襪子有關的舊事。

我和老伴是高中同班同學，以前她跟大家一起去我家的聚會不算，我要說的是她第一次單獨去的那一回。我家住在香港郊區一個小農場，沒有電話也沒有門牌號碼，信件要寄去飼料店轉交。她當時已離開學校宿舍，搬到市區親戚家，我們的約會是早就當面約好的，那天卻遇上傾盆大雨，我在家中等她等到焦急萬分，我知道自己在戀愛了。後來約定的時間已過，雨也停了，卻走進來兩個人。

原來我的女友早一天已回到郊區，住在同學家。那天她們二人到達我家農場時，發覺入口小徑淹水，那同學說，第一次去見男友的父母，怎麼可以穿著濕襪子？於是立刻脫下自己的鞋襪，叫女友提著，然後就把她背起來涉水而過。

不久前家園版刊登布衣寫的〈捲筒衛生紙〉一文，敘述她家中衛生紙因放置方向而產生矛盾，可見兩個不同意見的人，生活在一起多不容易。我很喜歡布衣女士文末那一句：「夫妻間的這點小彆扭，反倒轉變成生活情趣了呢。」大概每個家庭都有類似的情形存在。

我自己當然也不例外，有時我為某件事生氣時，還沒把自己的投訴說完，妻子就插入一句：「抱怨的人應該是我。」原來她也有一大堆理由呢；二人站在不同角度去看，自然所見不同了，夫婦相處之道，大概只有互相忍讓一途了。

說到忍讓，又要提及婚前。有一天我們逛街時碰上她的舅父，使她突然想起失去的母親，竟然哭了幾條街，她是一個幼年喪母的人，那天她盡情傾訴，哭得好痛快，從那時開始，我就決定讓她三分。

婚後二年，我才第一次見到岳父，他曾對我說，因女兒自幼喪母，他寵她，凡事讓她三分，原來岳父跟我的做法相同。

我突然想起讀過一個笑話，有人問一對沒有爭吵的夫婦，如何避免爭吵？那個丈夫說：「我們婚後遵守一個原則：家中大事由我決定，小事由太太做主，兩人也就相安無事。回想起來，這麼多年來從未發生過大事。」

我從上面的笑話得到啟發，家中也相安無事。不同的是，我家倒有二件大事，一是寫文章，我倆雖是同一個國文老師教出來的，但我從不肯聽她的意見為文。二是退休戶口的儲蓄投資 ，她連什麼叫做共同基金也不知道，當然不明白何謂回報率，只好承認那算是大事一樁了。

最令她困擾的，大概是我患有幽閉恐懼症的心理病，六十幾歲時，我發現自己有這種恐懼症，年輕時卻沒有問題，當年夫婦去台灣環島旅行，搭小型飛機去花蓮都可以，如今連七四七的巨無霸我也不敢進去。最慘的是開冷氣睡覺時要把房門掩上，如遇上心理病發作時，不敢進房，弄得妻子感到莫名其妙。

我們夫婦都曾經歷過生死攸關的大手術，幸運不曾失去彼此，早知珍惜對方。記得有一年結婚周年紀念日，我逗她的打油詩有這樣一句：「縱未繾綣勝神仙，半生吵鬧亦纏綿。」既爭吵又纏綿，倒是事實。

寫到這裡，走去看看老伴，只見她坐在露台打盹。噓！不要驚動她，讓她尋個好夢，明天還會為她穿襪子。

走過六十年，無悔。