在我的腦海中，有對親人的思念、對故土的思念，其中也包括我對草龜的思念。

四年前一個清晨，我在離家不遠的人工湖邊晨運，看到一隻深褐色的草龜，頭呈三角形，橄欖色、有條紋；身披像武士手中刀槍不入的黑色盔甲，上有刀刻似的規則六邊形，周邊呈鋸齒狀，兩隻彎曲成勺狀的後肢，原地不停地交替著舀挖泥土向外拋，好奇心驅使我停下來一探究竟。

二十多分鐘後，草龜就撥出一個上寬約二十五釐米、深十多釐米像貝雷帽似的洞穴，然後伏在穴邊上，把頭和四肢縮進殼內。牠靜默一會，似乎在發力，隨即尾部噴出一顆呈橢圓形白色的龜蛋，順著穴的邊緣滾下，接著撥土覆蓋一層，然後再下一蛋，如此這般總共產下四顆蛋；完後用後肢把穴填平，再用腹甲壓緊，撥上表土，整個產卵過程花了半個多小時。當一切都做完以後，牠慢慢爬回湖裡，消失在水中，如果不是親眼目睹，我絕對不知道泥土下面暗藏玄機。

我在草龜下蛋的地方標注記號，每天晨運特地到這裡瞧瞧。一次我看到一隻野貓在上面扒土，又一次看到兩隻野雞在琢泥，下面的龜蛋正面臨威脅，頓生惻隱之心。於是我回家拿來紙盒，小心翼翼把龜蛋掏出來，連同穴泥一同帶回家。我買了一個塑膠盒作為孵化箱，底鋪三十釐米的泥土，把龜蛋成田字形埋在中間，按照書本指引，進行人工孵化。

五十多天後，四個龜蛋相繼破殼，有的用頭頂、有的用蹼推，呈現在眼前的是披著深綠「鎧甲」、橄欖色的頭、四肢一小尾的四隻稚龜，儘管牠們的出場方式各異，但都彷彿迫不及待想看看這個大千世界。

草龜是兩棲動物，為此，我把孵化的塑膠盒換成偌大的瓷器，營造有石有水有草的環境。為了讓牠們適應未來的環境，我特意把原生湖水當成生活用水，隔三差五換一次。小龜剛出生時買龜糧餵養，稍大些就餵小蟲、小魚蝦等動物性飼料以及食糧蔬菜 等。

為了防止家貓對龜的傷害，我在瓷器上面加了鋼絲網。看到龜趴在石頭上閉目養神、或抬頭傲視、或百米衝刺般搶食時，心裡有說不出的高興。

經過近兩年餵養，稚龜長成幼龜，三年後成年，兩雄兩雌，我為牠們舉行了「成年禮」。特意從後院摘了四朵玫瑰花插在水邊，並往水裡撒上牠們最愛吃的食物，心裡默念道：你們已長成，明天就要返回故鄉了，願你們找到自己的父母，在快樂的大家庭裡健康長壽。人尚可一見鍾情，而我養育了牠們三年，怎一個捨字了得？放生前，我用紅、黃、藍、綠四色漆分別在龜背上點了個圓，希望日後能相逢。

這是一個陽光明媚的早晨，我捧著牠們來到湖邊，湖水泛著像絲綢般的細紋。我找到一片淺水區，下面的岩石清晰可見，這時湖面游來三隻草龜，好像對我放生牠們的同類表示謝意，也好像要歡迎同類回家。

儘管源於自然，回歸自然是我的初衷，但日後的思念卻揮之不去，多少次路過湖邊，期盼能看到背上帶點的草龜，問問牠們生活得怎樣？我們何時能相逢？