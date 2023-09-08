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台灣傳統市場

李莉

走遍歐美，每到一地我都會打聽附近有沒有中國城？有沒有中國餐館？胃是很誠實的，儘管離家千里，心裡最想吃的和最喜歡的仍是家鄉菜。如果沒有中國城，我最愛逛的地方就是當地超市，在超市可看到當地的文化和小巿民日常，非常有趣。

每次回台灣，我最喜歡去逛傳統菜市場，不僅可以買吃的，常常還可以買穿的，或是家用所需，大到賣各種棉被、毛毯，或小到賣佛珠、戒指、耳環等物都有，每天都有一點變化；因為有些攤位是每周來擺一次，或是每兩周來一次，又或是每月或隔月來一次，這些變化也造成每天都有驚喜可以尋寶。

回台灣我喜歡住在哥哥家，因為下樓轉角公園旁邊就是民生社區的傳統市場，市場不大，就是一條街橫跨二條巷子。早上七點開始，就陸續有小攤上工了，雞、鴨、魚、肉、蔬菜、水果等，各有自己的攤位，中間還夾雜著賣生雞蛋或鴨蛋，還有溫泉蛋或滷蛋，素食攤除了豆腐、乾絲外，還有各種豆類素食。

不忙的時候，我一天可以跑市場好幾趟。早上八點左右去買選擇多元的早餐，有豆漿店的燒餅油條、包子，也有西點麵包店的肉鬆麵包、糕餅；中午十一點半去買午餐，蒸熟的玉米、菱角，烘烤的韭菜盒子、烤魚攤、日本壽司攤、各種滷菜、鹹式小菜，還有行天宮來的炒粉絲，偶爾還會看到從阿里山來的番薯。

好吃的還有水果攤，水果賣法也有很多種，有自己選去秤斤兩，有一堆的，也有一盤的，攤商的價格變化也很天才。商人為了促銷，一個粿十五元（台幣，下同），四個一包五十元；烤魚一條一百二十元，一盒二條二百元。碰到喜歡的食物就會順便多買一些，真是佩服老闆的聰明。

有一天，我想先去附近賣場買雞腿餐盒，經過水果攤前只剩下二盤芭樂，老闆叫賣最後二盤，所以價錢每盤由一百降到七十五元，我正想品嘗台灣的大芭樂，就請老闆留一盤給我；等我買完午餐回頭來拿，當我再回到水果攤才付完錢拿芭樂，旁邊出現了一個中年婦女，她和老闆說她是老主顧，這最後一盤算她便宜點，老闆報價一百二十元。

至今我還是想不透此事，為什麼老闆賣給老主顧反而比我貴？而且比常價更貴？這是個市場經濟學，也許還有心理學？也或許這就是愛殺價習慣惹來的反效果吧！

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