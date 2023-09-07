最近看到消息，賽百味（SUBWAY）七月廿六日宣布，如果你合法地將自己的名字改為「SUBWAY」， 可以獲得終生免費吃SUBWAY最新品項Deli Heroes三明治，八月初將近有一萬人自告奮勇報名參加，真可謂改名換姓為哪般，一生享盡賽百味。

這使我想起幾年前一件事，三月底，我陪同從中國來美國旅遊的妹妹，到了櫻花盛開的華盛頓特區。那天上午，我們從國家公園北邊開始，隔著鐵欄杆眺望白宮 ，搭乘電梯到華盛頓紀念碑頂，在越南 戰爭退伍軍人紀念碑前讀那些永恆的姓名，進入林肯紀念堂瞻仰林肯憔悴的面容，徜徉潮汐盆湖畔欣賞紛紛揚揚粉色的吉野櫻。

天色近晚，我們走了一整天，坐在凳子上休息，準備回旅館，我不知道怎麼去地鐵站 ，想找個人問問方向。一個身穿白背心和黑色緊身運動褲的年輕女子擦著汗走過來，一看就是剛剛在跑步，應該是個本地人。

於是我站起來問：「對不起，妳能告訴我到SUBWAY怎麼走嗎？」「當然可以。」她邊指邊說：「你們順著湖邊走，到了第一個十字路口，稍向左轉，沿著一條朝白宮方向的直路走，這條路有點長哦，記住一直往前走，到了西北街向右轉，走不了多遠，左拐到佛蒙特大道，穿過十五街，再走幾步，SUBWAY就在右側。」

我邊聽邊點頭，她看我似懂非懂，怕我記不住，又重複了一遍，並說：「記住，其實就三個轉彎，左右左。」我向她道謝，然後上路，小聲念著「左右左，左右左。」妹妹開玩笑說：「妳怎麼像在走軍訓的正步？」

華盛頓的街道其實不複雜，以正南正北為主幹。我們沿著年輕女子指的方向走，拐左拐右，再拐左，半個小時後，我覺得應該到了，四周張望，可是並沒有看到地鐵站，站在那裡納悶，妹妹指著前面一間店說：「是不是那個SUBWAY？」

只見店面正上方，赫然有六個大寫字母SUBWAY，這是知名的連鎖速食店，我恍然大悟，那位女子以為我們要去SUBWAY用餐。

SUBWAY有兩個意思，一個是地鐵，一個是連鎖速食店，我應該要說：「subway station（地鐵站）。」