我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

SUBWAY

飛雪

最近看到消息，賽百味（SUBWAY）七月廿六日宣布，如果你合法地將自己的名字改為「SUBWAY」， 可以獲得終生免費吃SUBWAY最新品項Deli Heroes三明治，八月初將近有一萬人自告奮勇報名參加，真可謂改名換姓為哪般，一生享盡賽百味。

這使我想起幾年前一件事，三月底，我陪同從中國來美國旅遊的妹妹，到了櫻花盛開的華盛頓特區。那天上午，我們從國家公園北邊開始，隔著鐵欄杆眺望白宮，搭乘電梯到華盛頓紀念碑頂，在越南戰爭退伍軍人紀念碑前讀那些永恆的姓名，進入林肯紀念堂瞻仰林肯憔悴的面容，徜徉潮汐盆湖畔欣賞紛紛揚揚粉色的吉野櫻。

天色近晚，我們走了一整天，坐在凳子上休息，準備回旅館，我不知道怎麼去地鐵站，想找個人問問方向。一個身穿白背心和黑色緊身運動褲的年輕女子擦著汗走過來，一看就是剛剛在跑步，應該是個本地人。

於是我站起來問：「對不起，妳能告訴我到SUBWAY怎麼走嗎？」「當然可以。」她邊指邊說：「你們順著湖邊走，到了第一個十字路口，稍向左轉，沿著一條朝白宮方向的直路走，這條路有點長哦，記住一直往前走，到了西北街向右轉，走不了多遠，左拐到佛蒙特大道，穿過十五街，再走幾步，SUBWAY就在右側。」

我邊聽邊點頭，她看我似懂非懂，怕我記不住，又重複了一遍，並說：「記住，其實就三個轉彎，左右左。」我向她道謝，然後上路，小聲念著「左右左，左右左。」妹妹開玩笑說：「妳怎麼像在走軍訓的正步？」

華盛頓的街道其實不複雜，以正南正北為主幹。我們沿著年輕女子指的方向走，拐左拐右，再拐左，半個小時後，我覺得應該到了，四周張望，可是並沒有看到地鐵站，站在那裡納悶，妹妹指著前面一間店說：「是不是那個SUBWAY？」

只見店面正上方，赫然有六個大寫字母SUBWAY，這是知名的連鎖速食店，我恍然大悟，那位女子以為我們要去SUBWAY用餐。

SUBWAY有兩個意思，一個是地鐵，一個是連鎖速食店，我應該要說：「subway station（地鐵站）。」

地鐵站 白宮 越南

上一則

人鬼情未了

下一則

風雨交加的一天

延伸閱讀

賓州公園豎納粹紀念碑 猶太團體反彈

賓州公園豎納粹紀念碑 猶太團體反彈
民族舞劇「花木蘭」9月23日起 在波士頓、華盛頓巡迴演出

民族舞劇「花木蘭」9月23日起 在波士頓、華盛頓巡迴演出
推華女下地鐵摔骨折 檢方：預謀犯案

推華女下地鐵摔骨折 檢方：預謀犯案
跟蹤許久…遊民把華女推下地鐵 檢控「早有預謀」

跟蹤許久…遊民把華女推下地鐵 檢控「早有預謀」

熱門新聞

巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
「明代三十二長城」被攔腰折斷。（取材自微博）

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

2023-09-04 00:05

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡