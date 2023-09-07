先前「日行百里」對我而言，只是在特殊節假日才會發生的「壯行」，這意味著我們或者前往一百五十英里外的德州 首府奧斯汀（Austin）去看望就學的長子；或者自行駕車外出旅行；又或前往朋友家聚會等偶一為之的特殊活動。但是今年暑假兩個月間的上班日，「日行百里」卻成為我每個工作日的常態，倒也讓我短暫走出了開車通勤的舒適圈。

話說就讀大學電腦系的小兒子將於秋季升上二年級，這個暑假他很榮幸地獲得一份在休斯頓某醫學 機構訊息中心的工讀機會，不過該醫學單位地處休斯頓市中心德州醫學中心的建築群之中。這個號稱是全世界最大的醫學中心群聚，距離我們家三十五英里之遙，十多年前我們多是在周末駕車帶著兒子們，前往醫學中心隔鄰的休斯頓動物園和博物館區遊憩，這會兒小兒子要天天前往該處上班，真是大姑娘上花轎，頭一回了。

由於小兒子的開車技術還有待加強，這個通勤的重責大任就落在身為父親的我身上了。我估算著每日上班之前，先將兒子送至醫學中心後，再回頭往我的公司報到，這個單程在正常情況下就需要超過五十三英里。下班時再「反其道」而行，一日的「標準」來回里程不下一百英里，堪稱名副其實的「日行百里」了。

猶記得當年在海軍艦艇部隊服役的那兩年期間，同仁們都準備了一份倒數「月曆」，計算著剩下的「饅頭」數目（饅頭指剩下的服役天數，因為早餐時一顆饅頭下肚，就表示一天又即將過去了），相比之下這區區兩個月，何懼之有。我也在月曆上標注倒數天數，「勗勉」和「安慰」自己早日完成使命。

由於早午通勤，均逢交通高峰期，我們必須早些起床備戰。兒子晚間不肯早早就寢，大清早起床在太座的叮嚀協助下，用過早餐，穿戴整齊，一上車就打瞌睡夢周公去也。獨留老爸在沒有廣播節目和音樂的陪伴下（深怕擾人清夢）孤軍奮戰。而下班回程中，我們多會把握兩人對話的黃金時段交流，也是一大樂事。

這段通勤路線最大的挑戰當在進出Galleria購物中心的六百一十路段，因為該處的北端，是由首府奧斯汀東來的二百九十公路、環繞休斯頓市的六百一十環線，和西起加州 橫貫德州且東止於佛羅里達州的十號州際公路，三條繁忙高速公路的匯聚處，並且該段沒有「共乘車道」的設置。

我們一般循二百九十公路朝東南行，先遇到自己的三條線道和六百一十環線插進來的兩條線道交會之後，硬是緊縮成了三線道，再往前約一英里處，還要強迫接受十號公路匝道過來的四條線道，屆時既有的七條線道再度壓塞成四條線道南行，更遑論由各街區入口匯入的其他車輛，如此數學計算導引出的公路線道設計，焉能不塞車並造成回堵？加以車陣內心情浮躁的各路駕駛，在狹窄間距內橫衝直撞換線硬塞，更是險象環生，也使得交通事故頻傳。

再者，離開了Galleria購物中心區轉入了南端的五十九號東行路段，不久又會上演同向五條線道硬生生縮成三條線道的戲碼，這一瓶頸幾乎天天可以回堵一英里以上，還好那路段離醫學中心不太遠，我得以提早離開高速公路，進入萊斯大學周遭的狹窄巷弄間穿梭橫行。再說，即便已抵達醫學中心區塊，尚有貫穿該區的輕軌列車攪局，我無法確切掌握紅綠燈號誌變燈的秒數，也就只好在車陣中耐心等候了。

八月中旬休斯頓各學區開學，讓原本不佳的交通路況雪上加霜，倘使二百九十公路路段提早堵塞，為逃離高速公路主幹線而竄出的車流，就像洪水潰堤後向低窪處四處狂奔，使得周邊道路瞬間打結，情況更非一個「慘」字可以形容。這時除了周五，我一天下來要花上超過四個多小時在路上疲於奔命，活像是個兼職的運輸從業人員。

不過隨著兒子實習工作的結束，我也圓滿完成「日行百里」的挑戰，也從而更能夠體會運輸從業人員的心酸和付出。