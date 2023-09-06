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啄木鳥來訪

羅吉原

十年前，一個鄰居要賣房子，他找人來油漆房子外部。他的屋頂是人字形（gable roof），邊牆特別高，其上緣，屋頂瓦片之下，有長條飾木（trim），也呈人字形。飾木頂部，到處是洞，有大有小。

油漆工告訴我，洞是啄木鳥的傑作，啄木鳥很常見，不是問題。他準備了一小桶填充物，把洞補滿，上了油漆之後，完全看不出啄木鳥的痕跡，房子順利賣出。

當時，我並沒有特別注意啄木鳥造成的破壞，因為我房子是四坡屋頂（hip roof），房子的四邊都是屋簷，邊牆沒這麼高，我的飾木在低一點的高處，繞房子一圈。為了減少維護，飾木被我換成塑膠木板，免油漆，它堅硬如石，不怕啄木鳥。

去年夏天，老婆注意到房子被啄木鳥攻擊，因為有「哆、哆、哆、哆」的聲音，好似在開機關槍似的。可是啄木鳥到底在房子的哪裡啄，找不到。還好過了一陣子，不再聽到有啄木鳥的聲音，我們逐漸淡忘此事。

今年夏天，我找人來油漆房子的水平木板邊牆，在估價時，我注意到邊牆有一片木板，在一、二樓交界的高度有好幾個洞，有手指大；有一個最大的洞，有拇指大小，也相當深，顯然是去年啄木鳥的傑作。

我跟油漆工討論，如何讓啄木鳥不再回來為害，他說他們最近漆了一家房子，木板邊牆滿滿是洞，變成啄木鳥的巢穴。因為洞太大，工人用起泡的填充物補滿，把多餘的切掉，再上漆，一切復原。第二年，啄木鳥又回來築窩，到處是洞，這家人最後請了專家，裝了嚇啄木鳥的發聲裝置，才趕走鳥類，收復失地。

我的一個朋友說，他房子窗戶的飾木，是灰泥（stucco）材料，大概灰泥太軟，啄木鳥不放過，二樓窗戶的飾木有好多洞。他也裝了出聲裝置，此機器能發好幾種聲音，如果要嚇走麻雀，聲音算還好；如果對付啄木鳥，聲音很難聽。他一開機，隔壁的鄰居就跑來抗議，這個方法不是每個人都能用。

他覺得最有效的是金屬片絲帶（ribbon），太陽光一照，金屬片閃閃發光，風一吹，啄木鳥馬上被嚇走。我住的社區有一戶人家的院子裡，裝有貓頭鷹雕像。在自然界，貓頭鷹剋啄木鳥，如果貓頭鷹一動不動，啄木鳥也不笨，嚇不走。這戶人家的貓頭鷹是太陽能的，有運動傳感器（motion sensor），我一走近，它就閃紅光，發怪聲，應該有效。可是啄木鳥在高處，貓頭鷹在地上，不知是否感應得到？

我聽說有位老中，他房子木板邊牆被啄木鳥攻擊，為了根本解決問題，他把整個邊牆都換新。他選用纖維水泥（fiber cement）板的邊牆，有水泥般的結實，有乙烯基的優點，只是成本高一些。

我把邊牆的啄木鳥洞補好、漆好，一切復原之後，希望啄木鳥忘了我，不要再回來。

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