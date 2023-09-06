一輩子沒想過會與阿富汗 難民打交道，去年因為要出租老爸的公寓，妹妹和我動了惻隱之心，租給一家六口沒有信用紀錄的阿富汗難民，一樁美事沒想到成為未來一年的可怕夢魘。

公寓出租廣告貼出一個月，仲介帶了許多房客來看，都無疾而終。本來以為要經過一段漫長等待，仲介問是否願意考慮一個「特殊家庭」，他們沒有信用紀錄（Credit history），但是家裡六口人有三個工作，薪資加起來足夠支付房租。這是一個阿富汗難民家庭，前年十一月才因為戰爭，逃難到美國，難民身分在異鄉覓職、找房過程中經歷許多艱難，仲介問我們是否願意考慮給他們一個立足的機會。

由於先生和妹夫都累積了與房客交手的不愉快經驗，當下他們建議不考慮這個家庭，以免後患無窮。但是仲介不死心，寫了一封情意深長的電郵，甚至表示願意先墊上房客申請信用紀錄的一百八十元費用；我和妹妹經過禱告，決定在電話上先跟其中一個兒子聊聊，感覺一下。

視訊訪談中，這個曾經幫美軍工作的二十五歲大男孩A先生，用流利的英文介紹他的家庭，爸爸、媽媽、二十二歲的弟弟、二十歲與十四歲的兩個妹妹。目前爸爸、他和弟弟父子三個人，各自有工作（Uber司機和Amazon 送貨員）二十歲的妹妹才找到在伊朗 餐廳裡打工，爸爸、媽媽和妹妹晚上還在成人學校學英文。

A先生一再強調為了重建新家園，他們每個人都在努力工作，並保證絕對按時繳房租；聽他述說家庭狀況時，彷彿時光倒流，我看見三十多年前爸爸、妹妹和我剛踏上美國，為維持生計打工上學的情景。

視訊時，妹妹傳簡訊問我決定如何，「就他們吧！」我回覆她。訪談結束前，A先生熱淚盈眶，感謝給他們一個實現美國夢的機會，「昨天為了找房的事情一整天沒胃口，也沒好好睡，我媽媽擔心死了，現在可以好好吃一頓了。」他說。

這棟滿載回憶的公寓，是一棟近五十年老房子，出租前我們將公寓改頭換面、徹底翻新，但是房子畢竟老舊，年久失修的情況下，屋頂漏水、熱水器有噪聲、冷氣不冷等各式問題逐漸浮上檯面。

我們本著「有問題一定解決」的態度面對房客，從未閃躲。但是請工人、訂購新電器都要花時間，無奈這一家人可能對美國文化不熟悉，打從入住後完全把我們當「自家人」一樣騷擾、轟炸，無論夜晚或周末，電話、簡訊不間斷。

「你們冷氣不冷，我媽媽和姊姊熱到無法呼吸，現在已經進醫院了。」「熱水器的聲音太大，我媽媽無法入睡。」「這幾天下雨，臥室屋頂漏水，立刻派人來修。」「主臥室的洗手間被反鎖了，立刻派鎖匠來開。」每一次傳來的簡訊要求都十萬火急，而且口氣惡劣，有幾次竟然威脅如果不按照他們的要求去做，便拒付房租。我和妹妹傻眼之餘，只能怪自己當初想法太天真，沒料到會遇見如此刁難的難民房客。

離譜之事有過之而無不及，本來房租三千九十五元，上個月我們只收到轉帳三千元，私訊A先生還欠九十五元時，他老兄竟然在電話上要求是否可以將房租降價？「現在家裡只有弟弟和我兩個人賺錢很辛苦，九十五元對我們來說真的是一項負擔。」

我耐著性子對他曉以大義，物價上漲，他們要交房租，我們也有房貸要扛。每個人都在努力工作，請諒解我們的立場。跟好友轉述這件事情時，在銀行上班的她靈機一動，「一定是契約快到期，他們猜你們要漲房租，先打電話試探口氣，讓你們知道他們手頭緊，不要漲。」

領受過去一年來的慘痛教訓，下一次如果再發愛心助人的念頭，絕對三思而後行。