疫情三年多,全家人一直小心翼翼,不敢輕舉妄動,都沒有一起去度假。八月底開學,外孫女要上小學一年級,孫子也要去學前班,我們決定老倆口和女兒、女婿,加上外孫子女一行六人,一起去搭加勒比海七天郵輪 ,行程從休士頓上船。

前一天由洛杉磯出發飛到休士頓,已經是晚上八點半,在機場租車 十分不順利;因為機場正在大舉修建,很多Google地圖指點的路都關閉,折騰了快兩個小時才到酒店,暗自祈禱,但願剩下的旅程順利進行。

當晚收到郵輪信息,由於特殊情況,要晚兩小時啟航,也就是下午四點半開船。早就聽說過休士頓的太空中心,郵輪延遲出發,讓我們有充裕的時間可去參觀,而且太空中心是在去郵輪碼頭的路上。從酒店到碼頭有七十英里,太空中心在大約離碼頭三十英里的地方。

第二天到太空中心約十一點,我們參觀了太空梭,觀看帶著太空梭發射升空的波音七五七飛機、太空梭的設計和太空人 月球行走的紀錄片。參觀時間不多,整個行程十分緊湊,了解了不少航太信息,不虛此行。

租車公司在碼頭附近沒有辦公室,最近的還車地點離碼頭有三十英里,我們需要把三個大行李箱和家人送到碼頭,再開三十英里去還車,然後租網約車返回碼頭。下午一點鐘我們離開太空中心去碼頭,按照Google地圖指示,兩點鐘到達碼頭。在離碼頭四英里的路口上,鐵路的欄杆放下,一列長長的貨車緩緩駛來,愈走愈慢,最後乾脆停下來。

這可把我們急壞了,等得我們心急火燎,。幸虧有現代科技的Google地圖,女兒找到變更路線,多開了八英里,兩點半到碼頭。

趕快卸下行李箱和家人之後,女婿和我一起去還車。Google地圖顯示三點二十分到達,馬上約網約車,為了保險,約了兩個公司,哪個先到就用哪個,以防萬一。

開車到了還車辦公室,一下車就懵了,辦公室星期六只有上午九點到中午十二點開門。再仔細一看,租車辦公室門口有一個不小的金屬箱子,類似信箱,上面寫著:「After hour drop off box: you need to drop off the key and contract in the box so the staff will take care of it next business day 」。意思就是「辦公室關門後,你可以把車鑰匙和租車合同放在金屬箱內,工作人員下一個工作日會收到你的還車。」離開船的時間已經不多了,我們想了想,還是把車鑰匙和租車合同放進去了。

八月下午的休士頓,天氣仍酷熱,華氏一百零二度濕度很高,在大太陽底下焦急地等待著網約車,天熱加著急,渾身上下出汗都濕透了,總算把網約車等來了。心還是懸著,期盼著高速路暢通,此時離開船還有一個小時。

去碼頭的路上還算順暢,火車堵的路已經開通了,網約車停在碼頭後,離開船只有二十分鐘,心中暗自慶幸,總算沒有耽誤郵輪,辦完手續上船時,已經到四點半的開船時間了。到船上以後,算是有驚無險,心裡的石頭總算落了地,安心地開始了全家郵輪度假之旅。