疫情三年多，全家人一直小心翼翼，不敢輕舉妄動，都沒有一起去度假。八月底開學，外孫女要上小學一年級，孫子也要去學前班，我們決定老倆口和女兒、女婿，加上外孫子女一行六人，一起去搭加勒比海七天郵輪 ，行程從休士頓上船。

前一天由洛杉磯出發飛到休士頓，已經是晚上八點半，在機場租車 十分不順利；因為機場正在大舉修建，很多Google地圖指點的路都關閉，折騰了快兩個小時才到酒店，暗自祈禱，但願剩下的旅程順利進行。

當晚收到郵輪信息，由於特殊情況，要晚兩小時啟航，也就是下午四點半開船。早就聽說過休士頓的太空中心，郵輪延遲出發，讓我們有充裕的時間可去參觀，而且太空中心是在去郵輪碼頭的路上。從酒店到碼頭有七十英里，太空中心在大約離碼頭三十英里的地方。

第二天到太空中心約十一點，我們參觀了太空梭，觀看帶著太空梭發射升空的波音七五七飛機、太空梭的設計和太空人 月球行走的紀錄片。參觀時間不多，整個行程十分緊湊，了解了不少航太信息，不虛此行。

租車公司在碼頭附近沒有辦公室，最近的還車地點離碼頭有三十英里，我們需要把三個大行李箱和家人送到碼頭，再開三十英里去還車，然後租網約車返回碼頭。下午一點鐘我們離開太空中心去碼頭，按照Google地圖指示，兩點鐘到達碼頭。在離碼頭四英里的路口上，鐵路的欄杆放下，一列長長的貨車緩緩駛來，愈走愈慢，最後乾脆停下來。

這可把我們急壞了，等得我們心急火燎，。幸虧有現代科技的Google地圖，女兒找到變更路線，多開了八英里，兩點半到碼頭。

趕快卸下行李箱和家人之後，女婿和我一起去還車。Google地圖顯示三點二十分到達，馬上約網約車，為了保險，約了兩個公司，哪個先到就用哪個，以防萬一。

開車到了還車辦公室，一下車就懵了，辦公室星期六只有上午九點到中午十二點開門。再仔細一看，租車辦公室門口有一個不小的金屬箱子，類似信箱，上面寫著：「After hour drop off box: you need to drop off the key and contract in the box so the staff will take care of it next business day 」。意思就是「辦公室關門後，你可以把車鑰匙和租車合同放在金屬箱內，工作人員下一個工作日會收到你的還車。」離開船的時間已經不多了，我們想了想，還是把車鑰匙和租車合同放進去了。

八月下午的休士頓，天氣仍酷熱，華氏一百零二度濕度很高，在大太陽底下焦急地等待著網約車，天熱加著急，渾身上下出汗都濕透了，總算把網約車等來了。心還是懸著，期盼著高速路暢通，此時離開船還有一個小時。

去碼頭的路上還算順暢，火車堵的路已經開通了，網約車停在碼頭後，離開船只有二十分鐘，心中暗自慶幸，總算沒有耽誤郵輪，辦完手續上船時，已經到四點半的開船時間了。到船上以後，算是有驚無險，心裡的石頭總算落了地，安心地開始了全家郵輪度假之旅。