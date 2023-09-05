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青春魅力

志堅

最近因右手持續痠麻，起初以為是中風前兆，急急去看醫生做評估，診斷只是老年人脊骨退化，影響神經造成，唯一有助改善的方法是物理治療，希望藉著治療師的指引，做適當的運動可以減輕痠麻。

在無計可施之下，預約了物理治療。應約那天在物理治療室來了一個USC（南加大）的物理治療師實習生，她被編排當助理，物理治療師要她嘗試主持為我做評估，自己則坐在一旁聆聽、指點和更正。

我看到這位女實習生很年輕，充滿青春氣息和朝氣，戴上口罩，穿上和治療師一樣黑色運動型的制服，一本正經地端著手提電腦，一邊仔細向我提問，一邊認真記錄，不時我都聽到治療師調整她的做法，使我對他們的評估很有信心。

這位實習生的態度很樂觀、純潔、誠懇和認真，再配上銀鈴一般的聲線令我非常能接受。我當時的感覺，就好像有個親生的女兒，親切地對我關懷問候，使我頓時忘記頸椎和右手的痠麻。這青春誠懇的效能，居然勝過物理治療師的治療。我從來都未有過這樣的經驗，頓時讓我有很深的領悟，尤其我正在與癌症搏鬥，身體經常不適、情緒經常波動，心理上的壓力很大，非過來者所能了解，醫療和藥物只能提供有限的幫助，一般公式化的問候，令我非常厭煩。

我曾嘗試振作，但衝不出抑鬱的藩籬，今次巧遇年輕的實習物理治療師，不經意地竟然能開啟我深鎖的藩籬，讓我第一次感受到開朗的心境，內心的痛苦竟然短暫一掃而空，效果比藥物和醫療還佳。有人說愉悅開朗的心情，對治理病人有幫助是一種老生常談，懷疑它的真正效果，如我不經過這次親身體驗，我也無法想像到其中的奧妙。我相信上天賜給我們有自療的能力，但要打開心扉，用開朗愉悅的心情，才能啟動這種功能。

接觸年輕人，最直接就是找自己的兒女，但當我回望自己的兒子時，察覺他已是中年人，臉上早已泛起多年來他為子女勞碌帶來的風霜，即使他願意盡點孝心，我也不忍接受，只盼他能栽培好我的孫子孫女，吾願已足。

如今科技發達，視頻逼真，彈指之間可以從螢幕上找到替代品；有無數年輕人活力的表演，任由選擇，同樣可以感染到他們的青春魅力，達到敞開心扉的效果，天助自助者。

自從那天之後，我每遇身體不適時，用了藥物之後，再打開iPad從YouTube挑選有年輕人活動和配有輕音樂的視頻欣賞，看他們青春無敵的樣貌，歡樂無憂的活動表情，再聆聽悅耳的配樂，柔和優美的視覺和聽覺享受，彷彿獲得一種親切的問候，身心頓時輕鬆愉快，不適的感覺竟然逐漸消退。

最近一次追蹤檢查，效果有進步，主治醫生高興地對我說，他開給我的藥物比預期好，要我繼續使用，我微笑點頭。他怎麼也想不到我從見習物理治療師那裡，獲得了天賜的良方。

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