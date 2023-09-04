好不容易迎來了防疫 解封後的旅行，我們一行七位古稀之年的遊伴，興高采烈踏上了郵輪 。

飛機降落目的地雅典，看著所有同班飛機的旅客一個個拿著行李走了，只有我們七位還盯著轉盤找行李。望穿秋水，轉盤上仍然沒有我們的行李，原本輕鬆愉快的心境，此時從雲端 跌到谷底。

世界上大概很難有萬無一失的旅行，人到達目的地，行李卻沒到，常外出旅遊的我，這可是前所未有的。其實當我們把行李交託給航空公司櫃檯的那一剎那，它的命運就已注定了，行李不知去哪周遊列國。

沒了換洗衣物、沒了面霜和防曬油，不能卸妝洗臉，晚上就寢不用洗刷，早上起床，無需換衣上妝，「原封不動」出門。臉上的灰垢成了我不花錢的防曬霜，這模式又彷彿回到「山頂洞人」時代，多省事啊！

郵輪上有大半的旅客與我們的遭遇相同，兩天了，行李依然不知在何處。客服辦公室的負能量爆棚，旅客抱怨滿腹，客服部的回應總是千篇一律：「航空公司還在找你們的行李，一有消息會立即通知你們。」 某些旅客似乎不接受這種託辭，穿著浴袍在大廳、飯廳走來走去以示抗議，但事件並沒因此而有所改變。鬧累了，他們也只好無語空歸。

艙房服務員倒是很能體會我們一套衣服穿到底的滋味，三不五時敲門提供免費快洗服務；要我們把想洗的衣物交給他們，明早六點前送回來；他的服務每每都被我們謝絕了，但他還是不厭其煩再度上門。我打量了一下自己的「戰袍」早該解下了，但是「我把衣服都脫下給你拿去洗，那我豈不是要光著身子了？」服務員聽到我的妙語一時語塞，笑著「退堂」，他也從此「銷聲匿跡」。

一晃過了四天，衣服已黏著附身，頓時有著「落魄的鳳凰不如雞」的莫名感，促使我不得不自我解套。夜深時，趁著大家酣然入夢之際，我和室友脫下身上所有衣物，裝入洗衣袋裡。赤裸的身體，用船上提供的浴袍裹著，三步併成兩步來到洗衣房，輕捷麻利地把髒衣物塞進洗衣機。

我們正暗自慶幸「闖關」成功時，同遊的菲先生也如出一轍，穿著浴袍出現在洗衣房，這情景讓我想起了張愛玲說的：「沒有早一步，也沒有晚一步，只有輕輕地道一聲，原來你也在這裡」。我們三人凝視著彼此身上的浴袍，撇嘴一笑自不待言，浴袍下的「內涵」只有你知我知。

行李終於在第五天晚餐前送到了，我們欣喜若狂地換上了乾淨衣物走向餐廳，但仍然可從嘟嘴上看出行李遲到五天的委屈；但當酒過三巡、菜過五味，我們似乎已忘了行李遲來的不悅心情。

在旅行中的每一個困境，不要視它為人生樂章的不幸音符，只要轉化心態，它可以是獨一無二的。這一次的旅遊，行李的遲到，有鬧不完的笑話、層出不窮的驚喜，即使事過數月，我們還會翻出這一段旅遊中的小插曲與回憶一起慢慢咀嚼。