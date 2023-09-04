疣（wart）是一種病毒感染的皮膚病，通常是一小塊感染區，雖然會傳染給別人，也會傳染給自己身上的別處，但是機會不大；另外，這個病症不會帶給患者很大的痛苦，通常不痛不癢，但是非常頑劣，很難治好。

去年暑假，我開始注意到大拇指上的一個疣，已經在那裡好幾年了。以前我工作忙，沒時間管它，現在退休 了，因此下決心要治好它。

記得我很小的時候，有時手指碰到魚鱗，沒洗乾淨，有魚鱗的地方就長出疣。所以，我後來對魚鱗特別注意，不能讓魚鱗黏到皮膚上。

成年以後，有一次手指頭上有疣，家裡有一罐小孩子用剩下的、不需醫生處方的治疣藥水，是酸性的。我每天用它塗抹患處，不久就結出硬塊，再不久就掉下來，患處長出新的皮膚，看起來似乎痊癒了；再不久，新皮膚上長出新的疣，一切周而復始，沒完沒了。後來我注意到藥水已經過期，去藥房買一瓶新藥水，一次就治好，永不復發。

這次得疣的原因，已經不可考，不過我擔心自己治不好，決定去看皮膚科醫生，讓專家來治療，反正醫療保險 給付。醫生看了看，拿出一小壺液態氮，對我說：「讓我們用冷槍來凍死它！」液態氮的沸點是攝氏零下一百六十度左右，患處噴上液態氮，馬上凍成白色，好似結冰，我的患處皮膚被凍死，疣也被凍死，大家同歸於盡。

被凍死的疣慢慢變黑，並結成硬塊，約三星期後，自己掉下來，患處有新的皮膚長出來。我回到皮膚科複診，醫生說疣好了，但是也說有可能復發。此後半年，我就周而復始地跟疣奮戰，去醫生處報到八、九次，變成診所常客。

最近，我開始自己研究治疣的民俗療法，有一種極為簡單，用蘋果醋沾濕棉花球，包在患處過夜即可殺死疣，因為疣病毒無法忍受酸性環境。前兩個月，我最後一次看醫生，跟她討論民俗療法，她說疣是否復活，取決於個人身體的免疫能力，要我相信正統醫學 ，不要用民俗療法。

我最後一次看醫生時，她說我痊癒了，可是再過不久，又有一個小硬塊出來，我就在患處包了蘋果醋；第二天早上，患處皮膚變白，像泡水過久的樣子，再來變黑，和打過冷槍類似。

而後，黑皮膚掉下來，露出下面的新皮膚，看似痊癒了。

我很高興，因為即使疣再復活，我有簡單的民俗療法跟它纏鬥，不必再去預約、開大老遠的車去找醫生治療了。