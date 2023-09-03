從小我就珠圓玉潤又好吃，體重一直很難控制，去掉一身肥肉看來是無法達成的夢想。坊間太多減肥方法應該都有用，但不切實際。

減肥方法有多種，例如一六八減肥法，也就是每天八小時可以隨心所欲大享口腹之欲，剩下時間什麼都不吃；運動減肥是高效力的燃脂動作，幫助消化不必要的囤積；減肥藥物是透過抑制腸胃、分解脂肪，以達效果；特膳減肥則是每天搭配人體所需，定量配食餐飲，控制入口熱量。

那些減肥方式我都試過，但是發現這些方法應該是針對單身族，因為像我這種有「家累」的主婦，三餐都必須要考慮家人的飲食攝取是否均衡足夠，實在不容易做到。

近日朋友發給我一個減肥方法，只花了五天時間，她瘦了六磅（二點七公斤），我看這單子並不複雜，最重要的是，我可以照常煮全家的餐食，也不用改變膳食時間， 只要當中有一兩道成為我的主菜即可，見好友印證了成功效果，於是我說服自己：「試試看吧！五天不長，我可以的。」

第一天早餐兩顆蛋、午餐三顆加上晚餐三顆蛋，可以變化烹調作法。我懶，就做了一鍋溏心蛋，家人可以當菜餚，對我而言，就是減肥餐。蛋很容易「頂住餓」，所以一整天，都沒有飢餓的感覺。

第二天比較害怕，因為可以喝各種飲料、咖啡 、茶、牛奶 、豆漿，但是沒有固體食物。我有點犯愁，自問道「撐得住嗎？」給自己做足心裡準備，就這麼一天，熬過去了，隔一天就有大魚、大肉可吃；去看看衣櫃，想想可以穿上身的衣服愈來愈難買，堅持吧！心裡打定主意，早上喝碗無糖豆漿，中午給自己泡杯無糖咖啡，下午茶是沒有點心的飲茶；到了晚上，再來一杯牛奶，牛奶有飽足感，熱牛奶還可以幫助睡眠，一舉數得。如此過完第二天，感覺上好像吃了三餐不同食品，很滿意地上床安眠。

第三天對愛吃肉的我來說，是個快樂的日子，因為這一天可以吃任何肉類和魚類，只要不要油炸、不碰觸其他食物均可。在我決定要嘗試這種節食法時，第一個出現的念頭是，一整天可以吃任何肉，太棒了，要好好享受。所以前一天就給家人燉了雞湯，因此這天早上我就有雞肉可以吃；中午時換了蒸魚，晚餐吃蒸肉，好吃得不得了！不過心裡不斷叮嚀自己，現在是減肥時間，千萬不要把胃口撐大，要節制一點。

第四天兩磅的水果餐，讓我有點擔憂，因為水果普遍都甜，對我這種稍有年紀的人適合吃嗎？決定早上先喝兩杯水，再從不太甜的酪梨下手，酪梨營養高，有滿足感，但油脂也多，所以半顆就夠。有了不甜的食物襯底，接下來，選些不很甜的水果果腹，並在三餐前，多喝些飲用水，沖淡糖分。

最後一天，兩磅的青菜，各種綠色青菜、黃瓜、番茄，想什麼就煮什麼，只要是菜類均可。心想，這可是最後一天了，明天可以恢復正常飲食，而且這四天好像也有些成效，好好堅持吧！很甘心、快樂地繼續我的減肥計畫。五天的減肥，手邊放個保溫杯，隨時補充點水分，讓口腔、食道、胃腸有點飽足充實感，不至於因空虛而想著飲食，反正多喝水好處多多。

第六天醒來，站上磅秤，體重機呈現我多年沒見過的數字，心裡的開心滿足筆墨難言！我所減少的重量不如朋友，我想是因為我的朋友是突然增加重量，短期間長出脂肪，又快速的減重，所以她恢復得很快。而我是經年累月放縱自己的口欲，逐年逐日養成，這點小小成績就是我繼續努力的目標。

短短五天的減肥算是成功，我想接下來應該用心讓肌肉 結實，並縮小食量，因為減了體重，皮膚就容易顯得鬆弛，就好像老人家的肌膚，鬆垮垮地飄著，像個紙片人，呈現無精打采的老態。減肥容易維持難，這回的努力不能白費，等三個禮拜後，體量穩定、肌膚略微收緊，再做一個療程；如此循環，希望很快地可以把過去那些凹凸有致的衣服再穿回來，恢復年輕時的體態。