平日生活裡，我家老爺和我雖然做事步調差異很大，但只要家裡一切平順，彼此倒也相安無事。最近，習慣用平板電腦的我，開始幫一份刊物做文字查閱的差事；不幸的是，這份工作的最後環節，必須請我家「慢郎中」用他專用的手提電腦來收尾。為了保證不出差錯，我只好坐在他身邊，雙眼緊盯電腦看他操作。

當我看著他很專心地用右手食指，一字一字慢慢敲打鍵盤時，我真恨不得馬上接手過來，以便快快完成。最要命的是，我不能在他耳邊指手畫腳，不然，他會對我說：「急什麼！」或者乾脆來個相應不理。我當時想，我是不是應該重作馮婦，好好把當年用電腦的本領找回來，否則長期下來，他這種老牛拖破車的速度，真會讓我急得血壓 節節上飆。

記得我們住在波士頓 時，身為兩個兒子的爸爸，平日沒天沒夜在實驗室忙他的研究，很少管他們。但每到星期天上中文學校的日子，兒子們都知道該做什麼，經常是我們母子三人，早已準備好一切必需用品，只等著行事慢半拍的大老爺一聲令下，我們就會趕緊穿上鞋子衝向停車處。

還好老爺動作雖慢，倒也把時間算得很準，從來沒有遲到過。假日時，他老人家還會偶而大發善心，帶全家出遊，在波士頓十年，全家還真的去了不少地方。一家玩得愉快主因是我們早已習慣「慢郎中」的行事風格，只要我和兩個兒子肯耐著性子，在一旁乖乖等候，等一家之主發號司令，全家人就能開開心心去玩了。

近年來，我有了新發現，只要我們兩老去波士頓老二家時，老爺對兩個孫子「慢」的情形，似乎不再出現；當兩個小孫子一說：「爺爺和我們玩。」他二話不說，馬上和兩個小孫子沒大沒小混在一起。每次要出去到附近公園玩時，他更是二話不說，早早準備妥當等在門口，聽到兩個小孫子一聲呼喚，他立馬穿上鞋子，滿心歡喜，小跑步跟在孫子後面。

五十多年前，我家「慢郎中」和我結婚時，親朋好友都說我們是「天作之合」；結婚以來，我們的日子也過得有風有浪。現在我雖然還是無法完全適應他的慢，但他在我們的心目中，還是一位很合格的老伴、父親和爺爺。