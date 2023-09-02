在清晨，上班的路上經過人民廣場時，我依然看見老龍一如既往地抱樹緩緩而行。老龍是我的同事，愛鍛鍊，就算是在辦公室上班，他也會在伏案久了之後，起身打一段慢動作太極拳，一招一式，有板有眼，煞有介事的樣子。

老龍每天早上都在廣場抱樹而行，所謂抱樹，就是擺出抱樹的樣子且行且走。他一雙手抬至胸前，微曲而抱，暗中用勁，就像真的是抱著一棵大樹在行走一樣，我好奇地問：「這種鍛鍊方式，到底有什麼功效？」他只是微微一笑，理性而沉著，海闊天空、雲卷雲舒的樣子。從他滿面生機盎然的精神狀態看得出，他是沾了長期抱樹而行的光。

老龍抱樹，抱出了一個好身體，抱出了一種生機勃勃、雲淡風輕的人生氣象。

忽然想到《世說新語》，其中一個故事忽閃出抱樹的姿態，載曰：「王祥事後母朱夫人，甚謹。家有一李樹，結子殊好，母恆使守之。時風雨忽至，祥抱樹而泣。」意思是說，王祥對待他的後母朱夫人，非常謙恭謹慎。他家有一棵李樹，結的果實很好，後母一直讓他看守那棵樹，有一次，王祥正看守李樹時忽然起了風雨，王祥就抱著樹哭泣。

王祥何許人也，他就是二十四孝中「臥冰求鯉」的晉朝孝子。有一年冬天，繼母朱氏生病想吃鯉魚，因天寒河水冰凍，無法捕捉，王祥便赤身臥於冰上，寒冰因王祥的赤誠而融化，從裂縫處躍出兩條鯉魚，王祥喜極，持魚而歸，供奉繼母，王祥因此被稱為人間少有的孝子。有詩頌曰：「繼母人間有，王祥天下無；至今河水上，留得臥冰模。」

這個故事中的「抱樹」，是實打實的，場景是在風雨之中。王祥在風雨忽至時為什麼抱樹？因為他怕樹上掛結的李子，因風吹雨打而掉落在地，他唯一能做的，就是抱著李子樹，盡可能不讓李子樹搖動；但因風雨太大，他在止不住李子樹搖晃的情況下，只能傷心地哭泣。

王祥抱樹，因為有一份忠於職守的天性，更因為有一顆誠摯孝順的赤子之心。

俗語說：「一人不進廟，二人不看井，三人不抱樹。」這裡的抱樹又意味著什麼？很簡單，這同我們小時候聽到的「三個和尚沒水喝」的道理一樣。

這裡說的「抱樹」，是樹橫著，擱在肩頭環臂而抱，以防自肩頭滑落。若是「三個人抱樹」，這樹的分量肯定輕不了，如果有人偷懶，分量分配不均，超負荷的重量就會壓在其中一個人身上，容易導致意外發生，危及生命安全。「三人不抱樹」，詮釋的其實就是「害人之心不可有，防人之心不可無」的生存之道。

在現代生活中，因「抱樹」的諧音為「報數」，所以常常用於網路生活中的一些在線報數活動。這樣的「抱樹」，自是與原義相去甚遠了。

原本真的抱樹之姿，不管是豎抱、橫抱還是合抱，都是一種為人處世的態度，一種可供咀嚼的生活場景，一種值得回味、值得取捨的人生姿態。