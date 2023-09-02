當年在喬治亞大學生物系念書時，常聽身邊的人提過大煙山秋景非常美麗，所以在一九八○年期中考考完後，就跟同校的蕭姓、侯姓和莊姓夫婦四位研究生，共乘一輛大轎車去喬治亞北部鄰近北卡 的大煙山遊覽兩天。

我們一夥都喜歡打乒乓球，在休閒時因為打乒乓球認識而成為好朋友。除了侯先生是從香港 來的，其他人都是從台灣來的留學生。

由於已近十月下旬，大多數的楓葉已經轉紅甚至變黃。從車窗外面，看層層紅葉排山倒海經過身旁，令人目不暇給、美不勝收，準備考試的壓力和熬夜苦讀的疲勞頓時排解。也許是睹物生情，說也奇怪，那時耳際不斷浮現Nat King Cole深情款款唱著The Autumn Leaves的古典金曲。

經過三個多小時的車程，在傍晚時我們抵達喬治亞北部Dillard小鎮預訂的度假屋 Andy's Trout Farm。

基本上，這個度假屋是個虹鱒魚rainbow trout養殖場改建的場所，主要提供給旅客釣魚 和相關休閒活動。他們設想周到，出租釣竿以及各類魚餌，旅客釣到魚後照秤付錢。此外，他們還提供炊具，我沒有帶釣竿，只用莊大哥帶來的魚線和魚鉤，再用度假屋零售的棉花糖當作魚餌來釣魚。這些養殖魚顯然對人類沒有戒備心，不到十分鐘我就釣到五條又肥又大的鱒魚，反而自己準備齊全釣具的同行夥伴，只釣到一條。

莊大哥和他太太是烹飪高手，立刻剖腹刮鱗，魚身跟魚頭分開煮，再煎魚或煮魚 ，烹飪的配料薑蔥以及佐料，莊太太早已準備俱全。一魚三吃，熱呼呼的晚餐吃下來，讓我們在冷颼颼的夜晚立生暖意，加上帶來的啤酒，真可謂大快朵頤。

飯後，大家一邊打橋牌或者玩撲克牌，一邊閒聊，直到清晨兩點才收場，隨後回到各自的臥房，很快地就進入夢鄉；第二天將近中午，吃了帶來的點心後我們便收拾回家，經過這次的充電，我們變得更有精力來應付未來的學業考驗。