我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

大煙山賞楓記

黃惠民

當年在喬治亞大學生物系念書時，常聽身邊的人提過大煙山秋景非常美麗，所以在一九八○年期中考考完後，就跟同校的蕭姓、侯姓和莊姓夫婦四位研究生，共乘一輛大轎車去喬治亞北部鄰近北卡的大煙山遊覽兩天。

我們一夥都喜歡打乒乓球，在休閒時因為打乒乓球認識而成為好朋友。除了侯先生是從香港來的，其他人都是從台灣來的留學生。

由於已近十月下旬，大多數的楓葉已經轉紅甚至變黃。從車窗外面，看層層紅葉排山倒海經過身旁，令人目不暇給、美不勝收，準備考試的壓力和熬夜苦讀的疲勞頓時排解。也許是睹物生情，說也奇怪，那時耳際不斷浮現Nat King Cole深情款款唱著The Autumn Leaves的古典金曲。

經過三個多小時的車程，在傍晚時我們抵達喬治亞北部Dillard小鎮預訂的度假屋 Andy's Trout Farm。

基本上，這個度假屋是個虹鱒魚rainbow trout養殖場改建的場所，主要提供給旅客釣魚和相關休閒活動。他們設想周到，出租釣竿以及各類魚餌，旅客釣到魚後照秤付錢。此外，他們還提供炊具，我沒有帶釣竿，只用莊大哥帶來的魚線和魚鉤，再用度假屋零售的棉花糖當作魚餌來釣魚。這些養殖魚顯然對人類沒有戒備心，不到十分鐘我就釣到五條又肥又大的鱒魚，反而自己準備齊全釣具的同行夥伴，只釣到一條。

莊大哥和他太太是烹飪高手，立刻剖腹刮鱗，魚身跟魚頭分開煮，再煎魚或煮魚 ，烹飪的配料薑蔥以及佐料，莊太太早已準備俱全。一魚三吃，熱呼呼的晚餐吃下來，讓我們在冷颼颼的夜晚立生暖意，加上帶來的啤酒，真可謂大快朵頤。

飯後，大家一邊打橋牌或者玩撲克牌，一邊閒聊，直到清晨兩點才收場，隨後回到各自的臥房，很快地就進入夢鄉；第二天將近中午，吃了帶來的點心後我們便收拾回家，經過這次的充電，我們變得更有精力來應付未來的學業考驗。

釣魚 香港 北卡

上一則

書展之我見

下一則

抱樹的姿態

延伸閱讀

歡迎加入金色年華老人中心 讓您的老年生活更精彩

歡迎加入金色年華老人中心 讓您的老年生活更精彩
喬治亞理工美式足球場 改名現代球場

喬治亞理工美式足球場 改名現代球場
德國聽障選手肯納斯 首次參加LA乒乓公開賽

德國聽障選手肯納斯 首次參加LA乒乓公開賽
LA OPEN 高齡李金禪王昌民 雙打冠軍

LA OPEN 高齡李金禪王昌民 雙打冠軍

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02
身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了