近日朋友邀約乘坐新遊艇，欣喜答應後，一股驚悸浮上心頭，發訊息問：「請問誰掌舵？」朋友熱心解釋由誰開船，船上還有救生衣，保證安全無虞。朋友不知道，我曾在一次保證中，淪為波臣。

二○一○年除夕，我帶著二位女兒和大女兒當時的男友傑夫，打算坐船去看灣邊豪宅的聖誕燈飾。歲末天涼，既然要到豪華住宅區，我把珍藏的貂皮大衣披在身上，防寒順便展示華服，一行人開心笑鬧地上路。到了停車場，小女兒堅決要我把貂皮大衣換下來，她說她最喜愛的影星娜妲麗華（Natalie Wood），就是因為穿著貂皮大衣落水淹死，我只好氣憤地換上車廂備用的塑料防雨外套。

到了集合地點，遊客們正準備登上兩人一船的獨木舟，眼中都是躍躍欲試的興奮。主辦單位有提供救生衣，因為我不會游泳，女兒想替我拿一件，我看別人都不穿，也不肯穿。女兒不放心，跑去問主辦單位，領隊說沒問題，而且有救生人員隨行，開幕三十年了，從來沒有人落水。

有內行人士打包票替我撐腰，我拒穿成功，於是就上路了。上船前，小女兒和傑夫互換位置，變成兩個女兒同船，傑夫和我同船。我好奇地問傑夫：「你不是來談戀愛的嗎？」傑夫說：「阿姨，我是被派來保護妳的。」我感到又氣又好笑，只好上船。

漂蕩在青山綠水中，偶爾我們和女兒的船並行，年輕人互相潑水嬉鬧。我暗想，回去後要告誡孩子們，欺山莫欺水，在水中不可以開玩笑，一出事就萬劫不復了。

夕陽下沉，兩邊豪宅聖誕燈飾在暗夜中亮起，水面靜穆，水波不興。傑夫碰到我這個雙臂無力的豬隊友，只能自己奮力划槳，我們慢慢脫隊，落後愈來愈遠。海岸進入視線時，我回頭對傑夫說：「我們等一下回家去吃火鍋大餐吧！」傑夫說：「阿姨啊，妳先專心坐好划船吧。」我嘻笑地說：「你不知道阿姨是過動兒，一次可以完成很多事（multi-task）嗎？」下一刻，突來的浪頭從我右側打來，只來得及啊了一聲，獨木舟翻了。

記憶中，我被反扣在獨木舟下，知道要保持鎮定，緊緊抓住獨木舟的邊緣，努力冒出頭來拚命吸氣。傑夫是大學排球校隊，又加上女兒們的耳提面命，獨木舟翻覆的一剎那，他眼睛緊緊地搜索我的落水方位，奮力向我游來。傑夫游過來抓住了我，我完全不會游泳，他只好一隻手拖抱著透濕沉重的我，另一隻手扶著翻覆的獨木舟，在黑暗中漂浮著等救兵。

遠處兩個女兒忽然聽到有人落水，連忙喚著隨行的救生人員往回頭路划，嫌划船太慢，女兒跳船游向傑夫呼救的方向。隨團救護人員也察覺不對，都跳下水在漆黑中呼喚傑夫，最終有人把我接手過去。

尷尬掙扎地回到岸邊，遊伴們都緊張好奇地張望等待著。我借用洗手間換上店裡臨時買來的衣服，耳邊還聽到女兒向店家抱怨：「你們不是說幾十年來，從來沒有人翻船落過水嗎？」那位倒楣的老闆哦哦半天，尷尬地說：「現在有了。」

事情一過，我又恢復笑鬧個性，吹噓著自己的處變不驚、莊敬自強。兩個女兒好笑又好氣地說：「為什麼要把媽媽救起來？今天是2010年12月31號耶。」因為美國稅法上的疏忽，使所有在2010年去世的人都不用繳遺產稅。網路報章每天都在開玩笑，懷疑會不會有人為了可以省下大筆稅賦，將父母推下火車。原來差一點點，老天爺就讓女兒們省下一筆稅款了。

今日坐著好友的遊艇在港灣漫遊，舊地重遊，我突然想到，如果當時我落水失蹤，只要3到5分鐘後被打撈上來，注定是天人永訣。我又想到娜妲麗華溺斃案，她先生勞勃韋納（Robert John Wagner）一生都活在被懷疑殺妻的陰影中。

人生有這麼多的生死一瞬，如果小女兒沒有堅持要我換下貂皮大衣；如果女兒們沒有堅持要傑夫和我同船；如果翻船時傑夫在暗黑的大海尋不到我，那一天，任何一個假如發生，此刻，世界上再也沒有我了。

一連串因愛堆砌而成的好運，讓我活了下來，活下來，繼續在餘生，認真地愛著。