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相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

一九九四年洛杉磯地震

隱居

三十年前，洛杉磯發生芮氏規模六點六的地震，震央在洛杉磯市西北方的「北嶺」（Northridge），我們家正巧就在震央附近，那是一場忘不掉的噩夢。

一九九四年，一月十七日，凌晨四點三十一分，我在睡夢中突然聽到轟然一聲巨響，從床上被高高拋起，又重重落下，接著天搖地動，不斷傳出各種嘈雜、木頭擠壓、物件摔落的聲音。太太正身懷六甲，睡在隔壁臥房，房子東搖西晃，我掙扎著走到隔壁房內。

此時太太蜷縮在大床上，我爬上大床，用手脚撐著趴伏在太太的上方，天花板上吊掛著一個大型吊燈，如果吊燈墜落，就會被我的身體擋住，不會掉落在太太身上，我要保護太太和未出生的孩子。

當第一波的震波逐漸遠去後，我趕快扶著太太走到房子外面，凌晨的寒冬冷冽，我跑回家裡，穿上外套、拿了汽車鑰匙，抓了毛毯跑出去。扶著太太坐進車裡，替她裹上毛毯，發動車子引擎，打開暖氣；又怕空氣不流通，半開著車窗，打開收音機收聽地震新聞。

餘震不斷，街坊鄰居們也都湧到屋外，大家驚魂未定，拿著手電筒互相詢問情況。對門鄰居拿著一把扳手，跑到我們家，把廚房外面的瓦斯關掉，以免瓦斯漏氣。

這段黑夜真難熬，好不容易盼到了一絲旭日陽光，這時餘震也減輕了不少，放眼望去，滿目瘡痍。我回到家裡，無水無電無瓦斯，廚房滿地破碎的碗碟杯盤，家具、物件倒塌散落一地，一片狼藉，牆壁上多了不少龜裂細縫，後院的圍牆也倒塌了。

我們和鄰居們都坐在自家屋前的草坪上，不敢回家，怕房子的結構有安全問題。家裡有一些瓶裝飲用水，鄰居拿給我一個烤肉架和木炭，我燒一些熱水，煮了一些冷凍水餃果腹。從收音機聽到的地震災情，洛杉磯好幾條高速公路被震斷、高架橋坍塌，十一條主幹道被關閉，數十人死亡，震裂的瓦斯管引發火災四起，無數的房屋建築物倒塌。

那時候還沒有手機，家裡的電話線倒還是通的，這時接到了一位住在阿凱迪亞的華人同事電話，他在電視上看到北嶺到阿凱迪亞的公路是暢通的，叫我們住到他家去。我們大約開了四十分鐘後，到了同事家，暫時得到棲身之處。

第二天回家去清理房子，我聯絡到當初賣房子給我們的仲介，她找到了一個土木技術，來鑑定房子的結構安全情況。土木技術四處查看，又爬上屋頂仔細檢查後，他說我們家的煙囪是三層實心磚塊，因為與屋頂互相對撞，在與屋頂接觸的地方已經撞斷了，隨時會掉下來砸到房子裡面。

仲介朋友馬上又找到一組建築工人幫忙，來了一輛皮卡，三個壯漢跳出來，拎著大鐵鎚爬上屋頂，一陣狂敲猛擊把屋頂上的煙囪敲下來，房子的結構終於安全了。

此後的幾天，太太雖然大腹便便、行動不便，我們還是白天回家清理房子，晚上住到同事家。一個星期後，水電和瓦斯都恢復了，我們住回家裡，開始了重建家園的漫漫長路。

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