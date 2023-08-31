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網戀也結好姻緣

南竹

老鄰居英當外婆了，迫不及待第一時間通知我們，言語之間充滿了喜悅。話說英的女兒年過三十還是單身，讓英和她的先生私下很焦慮，其實這個女兒在大學時曾經有一個男朋友，是英大學同學的兒子，從西部過來，在英工作的醫學院讀MD（醫學博士），同學拜託英關照一下，沒想到兩個年輕人對上了眼。

兩人也有過甜蜜浪漫的時光，只是當時都太年輕，沒意義的爭吵和許多彆扭耗盡兩人的熱情和耐心，小情侶最後分道揚鑣。女孩深受打擊，鬱鬱寡歡，很久走不出來。英夫妻倆也小心翼翼，不敢多問，心中暗禱女兒早日解開心結，開始新生活。

後來女兒在約會網站遇到一個在南美生長、來美國讀書的男孩，畢業後在社區大學教數學，兩人有許多共鳴，一拍即合，很快走進婚姻禮堂。

英對女婿讚不絕口，說他不僅懂事體貼，更令人驚豔的是，女婿生長在南美，竟然會說流利的廣東話，與丈母娘溝通無礙，應了老話所說：「丈母娘看女婿，愈看愈歡喜。」如今孫女又呱呱墜地，真是一個幸福結局。身為十多年的老鄰居，由衷為他們感到高興。

無獨有偶，想起另一對在網路約會成功的夫妻。朋友的侄子，人極聰明，史丹福大學計算機專業畢業後在矽谷工作；美中不足的是男孩身材矮小、性格內向，在高中和大學都沒有機會與女孩約會，工作後在網路遇到一個芝加哥大學畢業的女孩，也是計算機專業。

兩人在網路上心有靈犀，聊得熱火朝天，決定奔現，男孩飛往芝加哥。據男孩和女孩後來說，當兩人在機場一見面，就立即認定對方是自己的另一半，巧合的是那個女孩也長得很袖珍。當眾多親戚在婚禮上看到新人出現，所有人的心裡都是一個想法，真是天造地設的一對璧人。

還聽到好幾個網路約會成功的事例，就不再一一贅述。

互聯網的出現，不但給人們打開了一扇窗戶，給予人們多一個了解世界的途徑，真正做到了「秀才不出門 ，能知天下事。」互聯網帶來的方便，不僅是衣食住行，網路約會讓世界各地互不相識的人一鍵相連，互通衷曲，成全了多少痴男怨女，名副其實「千里姻緣一線牽。」

網路約會也有陷阱，需要火眼金睛，但瑕不掩瑜，對於那些沒有機會在大學或者工作中遇上對的人，不妨到網路約會網站試一試自己的運氣吧！夢裡尋他千百度，移動鼠標，那人就在網路深處。

醫學 芝加哥 百度

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