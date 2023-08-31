有一百五十年歷史的舊金山叮噹車，是獨一無二的流麗地景。（圖：作者邱秀文提供）

舊金山 的流動地景電報車（Cable Car）最近慶祝行駛一百五十周年，這個全世界僅存、仍以人工手動運行的懷舊小車，司機僅以一根鐵桿控制速度、以腳踏煞車，全靠地下䌫線拉動。

正逢三年新冠疫情結束，車道恢復充沛活力，車子除了神釆飛揚，匐匍起來更加叮噹叮噹叮噹，鈴聲四揚，似乎也在慶祝疫後亮麗回歸。

百年來，全球眾人對這輛小車情有獨鍾，車行時韻律曼妙、充滿歡樂，暱稱它為「叮噹車」。舊金山氣候和地形都特別，在氣候上，溫和舒爽，冬季沒有冰雪；在地形上，城市由綿延的四十三座山丘組成，高低起伏，有些道路形勢特別險峻。叮噹車行駛的路線，被形容陡直的坡度有如一座巨型溜滑梯，驚險刺激又獨一無二，造就它最迷人之處。

叮噹車的外形像包廂，傳統木質的車身，繪著古典的花紋。乘客最大享受之一，是它那半開放式的精巧車廂，除了原本三十多個座位的長板凳，乘客更愛站在它那外露的踏板上，將自己懸掛在扶手邊，彷彿最大的樂趣是引起路人的注視，神采振奮、笑容盈面，和其他車上的遊客打招呼，相互吸引注意。

叮噹車有三條路線：第一條 Powell-Hyde's、第二條 Powell-Mason、第三條California，其中第一條及第二條由市區到觀光勝地漁人碼頭最熱門。因為它們都路經全世界最崎嶇的九曲花街（Lombard Street），同時還有東方文化色彩的華埠，及名牌雲集的聯合廣場；遠眺海景時，能望見當年羈押華人 先民的天使島；或往下俯衝時，又能見到宛如在海天中央，被稱為最難逃出的監獄惡魔島。

一路奔馳，有如乘坐雲霄飛車的快感，一連串的爬高及俯衝，上山下海，以開闊的視野瀏覽繁華人間煙火，遊過餘波盪漾的建築美景。到了夜晚，上坡有如攀上摘星路，當感覺「海上生明月，天涯共此時」的詩意，它又由顛峰處停頓，轉向繁麗閃爍的燈海中；下坡時，興奮中仍不免忐忑緊張，它不會忽然失靈而衝入星空、沉進神祕的海底吧？

機械迷可以順道參觀沿途上的纜車博物館，觀看那些巨大的纜線、馬達和齒輪，它們如何在地下運作。乘客幾乎都喜歡在它的起點、終點打卡，因為它是單向行駛，在那裡有轉盤，司機得下車調轉車身方向，不知道在未來人工智能發達的當代，這工作會不會由機器人代勞呢？恐怕乘客都不願意失去眼見人為操作的機巧和樂趣。

叮噹車雖然美麗，卻也有過哀愁。叮噹車之所以誕生，源於人道慈悲。英國發明家哈樂迪（Andrew Smith Hollidie）曾目睹五匹馬因拉車上坡時負擔太重而斃命，於是決心硏發機器代替動物運輸，一八七三年，叮噹車誕生。

在一百五十年的歲月中，它有數百次車禍，也有人車均毀，還曾因爲它的噪音聲浪太高，曾被停駛將近兩年。一九八○年代，加州 政府及舊金山市政府、民間共同籌措六千多萬美元，花了兩年將它的系統大修整，終於將這個象徵維多利亞時代的浪漫旗幟留存至今。

每年都有上千萬旅客探訪嫵媚的舊金山，並慕名去搭叮噹車，眾人喜愛它的復古氣息，短短的路程，滿足回到從前的古典夢想和雲中尖端科技交融的美好時光。在叮噹車車站附近，有一座鉛灰色斜面圓形石墩，紀念在舊金山出生的名詩人佛洛斯特（Robert Frost）；也許，叮噹暢快一遊，瀟灑如風，因此能帶來靈感，寫點詩文呢。