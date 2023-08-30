美食家都愛吃，但愛吃的不一定都是美食家，我是屬於愛吃但卻有點挑食、注重吃的環境和感受，喜歡分享到朋友圈裡的那種非美食家的「吃貨」。

四海為家的我，每到一地必先品嘗當地風味小吃。來猶他州 之前，曾經住在離波托馬克河（Potomac River）不遠的維吉尼亞州。這條寬廣大河橫貫穿越馬里蘭州 ，以出產藍蟹聞名，藍蟹是馬里蘭州的代表，就像一說龍蝦就令人想到緬因州 一樣。

在美國，每個州都有代表的特色美食。我吃過、值得推薦的有緬因州的龍蝦捲（Lobster Roll）、佛羅里達州的酸橙派（Key lime pie）、麻薩諸塞州的蛤蜊濃湯（Clam Chowder）、南卡羅來納州的蝦和粗玉米粉（Shrimp and Grits）等等。

來到猶他州後就開始尋找代表猶他州的美食是什麼？我網上搜索，竟然是最不起眼的摩門教葬禮土豆（Mormon Funeral Potatoes）。

最初聽到這個名字覺得有點晦氣，叫什麼不好，偏偏要被稱為「葬禮土豆」呢？是不是因為以前的摩門教徒們參加葬禮或是守靈這類活動而帶來的食品？探查結果，意料之中，這還真是一道跟葬禮有關的配菜，就是摩門教徒們參加葬禮或家庭活動中最常見、也是最容易做的烤土豆，因為深受大眾喜愛而得其獨特的名字，據說這道菜餚是猶他人最自豪的創意美食之一，即使你沒有摩門宗教信仰，也無法抗拒這道烤土豆的誘惑。

知道它的名字後，尋找到有做這道美食的餐廳叫「Tradition」，是一家美式西餐廳。這是一道令人難忘的熱呼呼的菜餚，由土豆、洋蔥和奶酪製成，上面撒上融化的奶酪，根據廚師的喜好，還可以在奶酪上撒上玉米脆片或薯片，吃到嘴裡軟中有脆，滑膩中帶有奶油的濃香。

如今，葬禮土豆已經成為摩門教文化的標誌，以至於當二○○二年冬季奧運會在摩門教人口稠密的猶他州鹽湖城舉行時，籌辦單位為這次比賽發行了一系列摩門教靈魂食物紀念徽章，其中一枚就是一盤葬禮土豆。總的來說，每道經典美食都不缺它的文化淵源，也不缺每一個製作環節的精雕細琢。

各種美食佳餚的背後都有不同的故事和傳說，這些故事有的可考、有的僅僅只是流傳，然而不管是哪一種，都會為每一道美食覆上一層神祕的面紗，讓品嘗的人有好奇的衝動去探討發掘。

在品嘗的過程中，食材的話題、食物的歷史、烹飪的技巧都會由此而衍生出來，美食的魅力也就愈發激勵每一個美食家去發現下一個饑而欲食的目標。