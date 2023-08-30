始終想不通，好心的教友停車把我放在路口，我下車關上車門跟他道謝，每個星期天都重複的動作，那天沒跑、沒滑、沒絆，怎麼會突然摔倒在地呢？

唯一可能的原因是那天下雨，他九彎十八拐，把車子上滿載的教友，一個個送到家門口時，我已暈頭轉向，裡面算是最年輕的我，一向以需要走路為由，拜託他不要送我到家，只送到另一個教友家附近，但那天暈眩症的老毛病犯了卻沒警覺，仍如常下車，重心不穩故踉蹌倒地。

記得讀小學一年級，體育課玩丟手帕遊戲，大家在草地上圍坐一圈，被丟到手帕的人得繞著圈子跑，再設法神不知鬼不覺地把手帕丟在另一個人背後。輪到我跑時，轉一圈我就昏倒在地，學校得通知父親接我回家，從此我乃豁免玩此遊戲。

即至漸長，暈車、暈船、暈機，無一倖免，不管在台灣或紐約，我請假的原因絕大多數是暈眩症發作，早上醒來天旋地轉。

朋友說，一年多前看到一則信息：「暈眩症病人不宜注射新冠疫苗 ，以免發作更加頻繁」，我雖未曾聽聞，但感覺近來確實常暈，還以為跟年紀老邁有關，不免擔心我這樣常暈導致常摔，還不知要摔斷多少根骨頭？只有提醒自己，每變換一個姿勢，一定要靜而後動；像下車時先在地面站穩，吸口氣再踏上高出來的人行道。

自從每天到植物園 散步擁抱陽光以後，我的驗血報告顯示：血鈣和維他命D都有提高，所以我不自覺地，看到窗外陽光燦爛就想更衣出行，而今行不得也，估計下次驗血報告肯定慘不忍睹。

想到不知多久才能重新擁抱陽光，不禁悲從中來，再而思，有「暗室之後」之稱的蔡蘇娟，因為一場怪病，終其一生必須待在深色窗簾緊閉的室內，過著不見天日的生活，她卻不自暴自棄，繼續用智慧的語言，點亮許多人的生命之燈。

看到坐北朝南的公寓，早上陽光大片灑進客廳窗邊，突然靈機一動，緩緩挪兩張椅子，一張坐，一張翹腳，藉此享受陽光，一邊拿著我的文學美女好友寄來的網購「書沙發」，可以架著書、iPad 、手機，放在膝上閱讀。

摔跤以後，除了不良於行，右腿痛得坐立難安外，凡事只能靠操作不便的左手，聽好友說，她姊姊來美探望兒子，早上幫忙在家附近遛狗，大概是路上遇到同類太興奮，手中牽的狗突然放腿直奔，她追趕不及，登時雙手著地趴倒下來，兩個手腕都骨折，必須住院接受手術，想到她兩手受傷，生活不能自理，不禁慶幸我至少還有左手可以湊合著用。

再想想沒有四肢的澳洲 布道家尼克胡哲，天生殘缺不自棄，靠著驚人的毅力，全球「走」透透，影響無數生命；還有天生沒有雙手、被父母丟棄在孤兒院門口的楊恩典，努力不懈，成為台灣口足畫家。

很喜歡一首詩歌：「神未曾應許天色常藍，人生的路途花香常漫，祂卻曾應許生活有力。」

雖然醫生開了止痛藥，我知道，時時感念比下有餘，「喜樂的心乃是良藥」，才能伴我度過這段諸多不便的獨臂歲月。