國殤長假期，我和丈夫去女兒家小住。女兒網購了一個圖板遊戲，叫「我的第一個果園」，適合兩歲以上的幼兒玩。

兩歲半的孫女對這個新遊戲非常雀躍，我細讀遊戲規則，玩法很簡單，果園裡有四棵紙板樹，我們先把四種不同顏色木製的紅蘋果、黃梨子、綠蘋果和藍梅分別放在屬於它們的紙板樹上，然後每人輪流投擲一枚特大的骰子，骰子六個面分別印有紅點、黃點、綠點、藍點、果籃圖案和烏鴉，假如擲出不同顏色的點，可以按那顏色收取果樹上同顏色的果子，如果擲出「果籃」圖案，可以收取任何顏色的果子；萬一擲出「烏鴉」的話，烏鴉就會開始進入果園，共有五步，即是說，無論何人，如果擲到五次「烏鴉」，那麼烏鴉就成功地進入了果園，牠會吃光果樹上所有的果子，玩的人就全部都輸了。

孫女聽完了遊戲規則，我們讓她先擲，她拿起骰子，害怕擲出烏鴉，所以她把骰子有顏色點的一面朝上放下來，我告訴她，骰子需要拋擲出來才算數，她猶豫了一下，最後還是緊張地把骰子擲出去，擲出黃點，她興高采烈地用小手，把一個黃色的梨子從果樹上放進紙製的果籃裡。每當有人不幸擲到烏鴉的時候，她會焦急地跳起來，小嘴大嚷What happened？ ( 怎麼搞的？）她甚至要把烏鴉拿走，不容許牠威脅遊戲。

最後，我們都能夠在烏鴉進入果園之前，拿光樹上所有的果子，孫女很開心地撫摸著那些不同顏色果子的戰利品，她那種滿足的神情令我難忘。

不過有一次，烏鴉竟然連過五關，成功闖入果園，孫女慘叫，像天塌下來一樣似的，我安撫她說，果園只剩下很少果子，烏鴉肚餓，就給牠吧，我們已經拿了很多，烏鴉只是拿了少數。我這樣說，孫女才接受這次輸給了烏鴉的遊戲结果。

我很喜歡這個非淘汰制多人玩的遊戲，因為參與者不是彼此競爭，反而是大家合作爭取勝利。在遊戲當中，往往可以看到每一個人的性格，小孩子更是毫無保留敞開自己，真情流露。大家都想贏，但是否願意遵守遊戲規則，不作弊？可以接受輸的結果嗎？會否氣餒、怕輸、中途退出？會否不順意時就發脾氣？

兒童心理研究指出，小孩子性格發展是結合先天的遺傳和後天環境的影響，孩子成長中的生活體驗是非常重要。孩子面對遊戲或競賽的輸赢、成敗得失的態度很在乎身邊的人如何引導他，並且要以身作則，成為孩子的榜樣。

我享受與孫女一起玩遊戲，是建立關係的時間，幫助我更認識她。我告訴她，在遊戲中出現失敗的結果是很正常和常見的，贏了固然開心，輸了也只是一個遊戲，輸贏是每一個人的必然經歷；反而是與誰一起玩，過程中的喜樂才是最重要。