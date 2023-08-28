在電視上看見一位記者站在熱鬧的遊樂場中，他選擇攜帶孩子一同出遊的父母為訪問對象。首先是一對帶著七歲女兒的夫妻，當記者問及這位父親他女兒的生日時，原本興沖沖的父親一時竟答不出來，轉身向妻子求援，女兒不悅地嘟著嘴，幸好妻子及時回答解圍。

緊接著，記者轉向迎面走來有三個小孩的一家人，當他訪問那位父親是否記得孩子的生日及在學校的級別時，只見父親結結巴巴地回答，旋即被三個孩子指出錯誤，最後由妻子如數家珍正確道出答案；父親摸摸自己的光頭，尷尬一笑，服氣地對著鏡頭說：「太太萬歲！」

記者又繼續訪問了幾個家庭的成員後，結論是多數父親都未能通過測試，惹得旁觀者大笑。有一位沒有帶孩子出來的先生，主動承認他也是屬於不及格的父親，回家後他將好好記住孩子們的生日。

看完這一幕有趣的隨機採訪後我不禁莞薾，倘若時光倒流，那不就是當年我父親的寫照嗎？記憶中，我的母親從未忘記我們幾個孩子的生日和就學的年級，然而父親則是經常一問三不知或是張冠李戴。

一九五○年代初，台灣擺脫日本 的殖民統治後，百廢待興，政府尚沒有硬性規定有新生兒的家庭，必須立即到戶政事務所辦理登記入戶籍，因此在我出生後過了好些時候，父親才去登記我的戶口，當時他大概是忘了我的出生日，或是被陰曆陽曆的日子搞混了，父親填寫的生日，比我的實際生日足足差了三個多月。母親知道後啼笑皆非，然而生米已煮成熟飯，也只有將錯就錯了。從此，那法定的假生日，如影隨形出現在我的所有正式文件中，陪伴我入學、成長、出國、至老年。

至於過生日，從小家中都是遵循命書上斗大毛筆字所書寫的農曆生日為準。時至今日，我仍懷念每逢我的農曆生日，母親一定會煮碗麵線加滷蛋、豬腳為我慶生。

二十多歲我到了國外後，仍沿襲在家的習俗過農曆生日，直到我的一雙兒女開始抱怨怎麼媽媽的生日年年不同日，陰曆陽曆的差異搞得他們糊里糊塗的；於是我決心尋求萬年曆，找到我出生那年的陽暦生日。

從此我的真生日便重見天日，定格於每年的同一日，方便兒女得以沿用新的生日為我祝壽，當時唯有母親不為所動，依然只認定我的陰曆生日。數年前父母親仙逝後，就再無人提及我的陰曆生日了。

在美國公司上班數十載，每年都躲不過老美同事喜歡慶祝生日的習慣，即使我對自己的假生日無感，卻年年虛獲同事滿滿的祝福。

畢竟我出生在國民政府剛播遷到台的年代，局勢動盪不安，當年鮮有出生證明，許多人戶籍上的出生年月日便與實際有出入，甚至相去甚遠者有之。

有位朋友於稚齡隨父母自大陸撤退來台，她的父親在報戶口時，竟糊塗地為她多報了三歲，一日之間，她合法的長了三歲。她說年輕時虛長三歲倒無所謂，但是如今進入耄耋之年，比實際年齡老了三歲，讓她覺得吃虧又委屈。她說如果當初由母親報戶口，一定不會出此烏龍，誤了她一輩子永遠比與她同年的先生虛長了三歲，唯一的補償，是她比先生早三年領到美國的社會退休保險 金。