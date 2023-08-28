成語「白雲蒼狗」源自唐朝大詩人杜甫的名句：「天上浮雲如白衣，斯須改變如蒼狗。」其意思是說，那漂浮雲絮像白衣裳，一會兒又變得像隻灰狗，用以比喻世事變幻無常。豈料去年秋季，我在一個朋友的湖景房小碼頭垂釣時，親眼看見比白雲蒼狗更為奇妙的天雲景象。

那個小鎮叫Penwater，位於密西根州 西北，西臨浩瀚的密西根湖，居民不足千人。我朋友的房屋坐落在湖灣之畔，連著一個可沿木梯走下的不銹鋼長台，此地可站可坐，以供甩竿釣魚 。這對朋友夫妻都是釣魚迷，我和妻到來時，他倆已釣到十幾條小鱸魚。知道我也喜歡垂釣，男主人便讓我試試運氣，他和太太及我妻就到屋裡敘談去了。

正是黃昏時分，湖上天空漸次變黑，藏於無垠暗雲背後的夕陽卻不時閃射餘暉，使流動的雲絮、雲團、雲塊在明暗對比下，不斷呈現出各種奇形怪狀，或似車馬、或似樹叢、或似棉海；我站立長台，持竿觀水，不時仰望雲天。

雖然無魚上鉤，頗為掃興，但無意間遙望遠方，卻驚喜發現此刻的天空呈現出如此奇妙的一幅雲圖：從北面翩然飛來一隻尾羽頎長的鳳凰，而牠的正對面，一隻張牙舞爪的巨龍從南騰飛而來，似乎要和鳳凰會合。就在我讚嘆龍鳳奇景時，忽然注意到，看似不動的天雲似已流溢，龍鳳形象也開始變形，我趕緊掏出手機，拍下這罕見雲圖。收拾漁具，回到屋裡，我自鳴得意，將此照片展示給眾人，大家也嘖嘖稱奇。

此次作客朋友的湖邊房，雖沒釣到什麽魚，但拍得一張平生難見的龍鳳雲圖，算是不虛此行。後來，本城的華人 協會舉辦手機攝影比賽。我便以「龍鳳呈祥秋雲美」為題，將此照片電郵投稿；此照經觀眾與專家共同評選，居然也忝列佳作獎。

以前看過報導，有人拍攝到出現在天空的「基督臉像」，其實這和我拍到的龍鳳雲一樣，都是大自然的傑作：千載難逢，稍縱即逝。幸有手機在身，即刻一按，便得永恆。

龍鳳原為中國神話動物，美國天空如龍似鳳的黃昏雲彩，恰好被我這「龍的傳人」發現，你說巧不巧？