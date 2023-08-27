夏日的陽光早早地灑在我們的露台上，踏著朝陽，先生每天早上起來的第一件事就是採摘豆角。他手拿剪刀，小心翼翼地把一個個垂吊的豆角從秸稈上剪下放入菜盆，再檢查每一棵絲瓜，看看是否有成熟的可以收穫。他一會兒登高一會兒彎腰，仔細地檢查每一株豆角和絲瓜上結的果實，我們心裡總有一點兒甜蜜的感覺，因為那是辛苦的勞動成果。

早春時節，在與鄰居同好相互切磋下，我們開始育苗。把一粒粒種子放入小花盆裡，用花園土輕輕蓋上，用灑水壺替它們澆水保持濕潤。每一盆都插上標籤，分門別類以供辨認。

白天暖和時，把它們端到室外盡情享受清新的空氣和陽光；夜晚降溫了，再把它們抬進屋裡避春寒。

差不多一個月的時間，這些種子在我們的精心照料下，相繼冒出了嫩芽，有的頭上還頂著瓜果殼；有的脆綠色葉片漸漸露出泥土；有的從豆縫中伸出兩片嫩葉。

之後我們每天觀察著它們的長勢，從兩片葉子變成三片、四片；不久，一個小花盆已經無法滿足它們的生長，要分盆了。我們將它們一棵一棵小心翼翼地移植到大花盆裡，讓它們有廣闊的空間繼續成長。美國東部氣候變化較大，在它們幼小時，如果遇到夜晚的寒冷或雨水，我們就用厚重的塑料布或毛巾毯為它們遮風擋雨，把再嫩幼一些的抬進屋子，以防凍傷。當豆角和絲瓜長得更大時，我們在露台上分別搭建框架和爬桿，讓它們自行往上攀爬，每天早晚澆水好生伺候，枝葉茂盛時開始施肥，給足養分。看著它們一天天長高長大，很有成就感。

夏初之時，豆角的尖苗已達到了架子的頂端，一朵朵白色黃色的小花爭相從枝藤上冒出。漸漸地，一棵棵小豆芽頂著花朵生長出來，一公分一公分往前推進。一個細枝上會生長出四至六個豆角，它們像一串串音符懸掛株枝，當微風吹拂，會在空中飛舞搖晃。我們每天期待著它們的成熟，兩周後，一批批豆角進入了採摘期。每天早上的收穫開始了，由最初的每日十幾盎司到高峰時的四磅，是疫情 以來的最高產量。我們喜出望外，想不到學著當農民，還有如此優秀的成績。

第一波成熟的豆角進入尾聲，隨之而來的是絲瓜、大、小西紅柿和茄子。絲瓜、西紅柿、茄子相繼開出了黃花和紫花，蜜蜂也很給力，清晨嗡嗡叫著飛來飛去，忙前忙後。絲瓜的幼瓜一個個從藤蔓上往外冒出，頭上頂著一朵黃花；聖女果也同樣一串串黃花爭相綻放，慢慢變成小鈴鐺似的番茄；大西紅柿也當仁不讓，一個個把枝幹壓彎了腰；茄子的花瓣呈現紫色，在一堆綠葉中更顯優雅奪目，花瓣退去，小帽下幼嫩的茄身慢慢成形往下生長。

露台上的一盆盆蔬菜 一眼望去，紅、黃、綠、紫交相輝映，構成一幅彩色的畫面，讓我們有期盼，讓退休 後的生活增添了幾分色彩。三年的疫情讓我們得以種了三年的菜蔬，積累了少許務農經驗，也體會到農民的不易，以後的生活也還會有它們相隨。