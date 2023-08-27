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百樂餐

艾利克

百樂餐一詞由英文「potluck」翻譯而來，是在美國流行的一種聚餐方式，每位參與聚餐的人需要帶一道料理供其他人享用，不論是主餐、甜點還是飲料都可以，是個有趣的聚餐模式。

第一次參加potluck，是剛到美國念書時，班上有人提議在一個期中考結束的周末舉辦，當時我還不懂potluck的意思，問了其他人之後才知道，每個人要準備一道料理帶去聚會活動。

那時剛到美國的我，對自己的廚藝實在沒信心，左思右想，如果帶一整鍋泡麵或是自己煮中國超市買的冷凍水餃，看起來也太敷衍，後來我放棄自己做菜，決定去外面餐廳買一些台灣風味的料理。

那時候學校附近並沒有台灣人經營的餐館，只有一間中國餐廳有販賣一些台灣口味的料理。雖然那間餐廳的台灣味料理跟真正的台式料理還是有些差距，但也有七八成像了，走進餐廳後看著菜單，思索著要買些什麼帶去聚會。

買滷肉飯嗎？雖然可以代表台灣料理，但一人準備一碗的話很容易吃太飽，而且價格對我來說非常貴；買小籠包？那絕對算得上台灣代表性小吃之一，但那家中餐廳的小籠包口味對我來說不合格，無法凸顯台灣小籠包的美味。

就在陷入苦思之際，我瞄到菜單左下角的台式鹹酥雞，我頓時眼睛一亮，之前吃過一次，口味上也還行，便決定買兩大份帶過去參加聚會。

帶著鹹酥雞到聚會地點後，眾人看著我手上兩袋食物，紛紛投以好奇的眼光，我將鹹酥雞倒進大餐盤後，自信地介紹著這是台灣常見的小吃，由香料調製而成的炸雞，大家可以試看看。大家吃著鹹酥雞，都投以驚豔的表情，他們覺得味道相當不錯，有人認為這是味道更好的麥克雞塊，不到幾分鐘，我帶的鹹酥雞便被掃個精光。

在這場potluck餐會中，我也品嘗到了不少其他國家的道地美食，從常見的好市多烤雞、達美樂披薩到風味十足的中東香料米飯、傳統義式燉菜等。

Potluck同時也是個跟別人拉近距離、更深入認識朋友的機會，藉由帶的菜餚當作話題，跟別人變得更熟絡，這種聚餐模式看似簡單卻不隨便，每個人都用心準備餐點，對我來說是個新奇的經驗。

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