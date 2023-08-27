墨青壁面上書寫著棕色底金黃漸層「維多利亞旅館」英文標誌。這棟華麗典雅擁有一百三十三年的維多利亞經典建築，讓我有一種時光錯置的感覺。(圖片：作者曾妙容提供)

「我們有一個小房間，正在特價中。」因為這一則廣告，臨行前，外子取消原先預訂的旅館。改訂的旅館隸屬洪堡縣（Humboldt County）芬代爾鎮（Ferndale）的維多利亞村，坐落在加州 紅杉國家公園和太平洋海岸線之間 。

車子穿過紅杉聳立的林道，手機收訊不通、導航失去引領功能，尋尋覓覓中駛入一片郊野。六點半天光還亮，四周既無車跡也無人影；正猶疑中陸續出現房舍，一條主街映入眼簾，兩側店門已掩、街道一片寧靜，將到盡頭，一棟十九世紀的古式建築矗立在眼前。

維多利亞建築的周邊裝飾包含：屋頂山形牆、飛檐、屋脊、尖頂、疊瓦鱗甲、拱肩和柱間花邊、外牆線形板、窗框頂鑲邊等經典元素。眼前兩層樓高的旅店，頂上是酒紅鱗片木瓦疊綴；白色牆頂和柱間，雕刻的圖案精巧多變連綿接續；深藍襯淺綠的窗框頂，鑲以灰白美麗雕花；墨青壁面上書寫著棕色底金黃漸層「維多利亞旅館」英文標誌。這棟華麗典雅擁有一百三十三年的維多利亞經典建築，讓我有一種時光錯置的感覺。

第一層樓經營珠寶飾品和餐廳，一個儒雅溫煦的接待員幫我們辦好入住手續，順手遞上一份介紹維多利亞村各項訊息的地區性報章。接到鑰匙，趕在限定時間前進入餐廳，只聽見音樂輕緩流瀉、一室輕言細語，用餐人一派從容閒適。美麗的擺設中，精緻美味的餐點，餵飽形色匆匆灰頭土臉的我們。

二○七號房名叫潔西卡，是旅館主人的女兒最喜歡的一方家居，也是我們自駕遊所訂到的最狹窄的空間。乳白壁紙上的大朵花束中，夾雜小碎花和淺綠葉，地面襯著淡灰底精美圖案、設計典雅的高級地毯；灰藍床罩點綴一朵朵凸出的花形，白色藤條的床頭板、小茶几、躺椅，皆屬復古情調。室雅何需大，溫暖的氛圍營造出家的感覺，讓你甜美入夢一覺到天明。

薄霧瀰漫的清晨一路走逛，只見兩側民宅從屋頂到窗戶、從庭院到圍欄，處處巧思、精心妝點；每一戶人家莫不把建築的經典元素發揮極致，放眼望去，全是維多利亞風格，叫人目瞪口呆。宛如置身童話世界，夢幻的薑餅屋豪華民宿（Gingerbread Mansion B＆B）藏身其中，多彩多樣的雕飾，看著心動，突然興起一股花大錢也要入住的心思，竟忘了原本衝著折扣價而來。

二○二二年開放的哈德利花園（Hadley Gardens）在主要街道一隅，是一座老少皆宜的迷你花園。孩子們可以前往複製的維多利亞時代玩具屋玩耍，大人則可以瀏覽花園裡的本土植物，然後一起穿過小徑，享受迷你森林浴、聆聽流水聲。建於一八九四年的凌氏藥局 （Ring's pharmacy）位於一長排古老而華麗的建築中段，據稱是加州最古老的藥局，站在馬路眺望，整條街道景觀就像拍片場景。

我們在晨曦中，走進旅館服務人員推薦名叫心靈之窗（Mind's Eye）的咖啡 店兼藝術工作坊，和藹可親的店員送上溫熱的牛奶和微焦的吐司，就著簡易的餐點，咀嚼溫馨的氛圍。坐在高腳椅上眺望，一座白色尖塔的教堂就在大片玻璃窗的遠方，顯得那麼寧靜祥和。這村莊有一種令你卸下塵俗、心境清明的魅力。

來去匆匆，在偶然中相遇，身為加州幾個歐式風格的村落之一，維多利亞莊園令我懷想。