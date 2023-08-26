聖誕節 在聖誕樹下拆禮物，形同一種年年十二月底的季節儀式；像幼年在新年清晨醒轉時，伸手至枕頭底下摸父母為我準備的大紅包，那一瞬間，是對父母有絕對的信心、是對生命的全然信賴，什麼都百分百，沒有隨機式的變化，一定摸得到紅包，紅包裡一定裝了讓我欣喜又滿足的壓歲錢。

我和先生彼此很少送禮，然而，當我們互相需要什麼的時候，一定摸得到「枕頭下的紅包」。

對於長輩晚輩或園丁及朋友，即使網購很方便，我們仍習慣上街尋覓，讓選購於金錢及情感間保持平衡。

通常我們喜歡找到「禮薄意重」，或者順其自然發現到新鮮有趣的禮品，自己接受禮物時，也抱著感恩的心情。譬如一位年過九十的美國友人送我一個油畫筆洗，滿臉誠懇地告訴我網購公司意外多寄了個給她，遂免費送她，她猜我會喜歡，所以當作禮物送我。送禮要送到人的心坎兒裡，她送給我是純粹的友誼。

還接過一樣越洋過海的禮物，一份美麗的紅黃相間「書衣」。我有一本年過五十的詞集，把它一穿進書衣裡，立即浴火鳳凰，翻書時不僅聞到閱歷時間輪轉的香味，還像春天來了，景象更新。

曾在一個靠近海濱的小城，遇到一家賣當地有機茶和有機咖啡 的店，便買來當作給朋友的禮物，物稀又有益健康。

我們這邊有一個大型的年尾市集，穿梭在人擠人當中，很是熱鬧。我竟然在此一見鍾情於一個德國 製娃娃，她有一頭淡黃濃捲至腰間的長髮，黑棕襪配雙軟皮短靴、銀亮棕條紋的裙裝外披件毛絨絨灰白短背心；黃褐色眼珠、圓頭鼻、粉唇加幾些雀斑，手腳還能靈活轉動，可站可坐可招手。

先生問我要不要替娃娃買幾套可換穿的衣鞋？我差點答應，好像我差點就返老還童了。這娃娃現跟著我一起生活，不自覺地，她似乎有了生命般的奇妙。

許多年輕人利用此等大型市集發揮自己的創意，自製有機香料及肥皂，或者鉤織剪貼各種物品。我買了些造型可愛的肥皂，找來用完的果醬玻璃罐，洗淨、罐蓋邊繋條蝴蝶絲帶並將肥皂置入，從透明的玻璃罐，遂露出色嫩質香的小禮物。

送禮，不一定要等到送禮的季節，當表示心意如聖誕鈴響，送禮依然是人情間重要的儀式。