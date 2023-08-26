阿拉斯加州 位於北美大陸西北端，是一個靠近地球北極圈的地方，由於州內有大片土地在人跡罕至的北極圈內，所以人們在這裡可以領略到令人驚艷的極地之光、令人震撼的冰川 之美，可以看到地球上最原始最古老最樸實的自然風光。

阿拉斯加是美國最大的州，美國國家公園面積和數量第一的州，北美山脈最高峰所在地，最大的冰川之鄉。那裡的奇特地貌和多姿多彩的物種，被美國國家地理雜誌評為五十個人生必去的旅遊勝地之一。

我和先生乘坐遊輪，慕名拜訪了帶有神秘光環的阿拉斯加州。我們遊覽了阿拉斯加州的首府朱諾和其他幾個美麗的海港城市，看到了那氣勢磅礴神奇壯觀的冰川，那是一種彷彿只能在世界盡頭才能看得到、美得令人驚詫的奇景。

印象最深的是，阿拉斯加著名直接入海的浪潮型冰川─哈伯德冰川，發源於海拔約四千米的高山，全長七十六英里，入海部分寬達六英里，冰川高達一百多米。阿拉斯加有很多冰川，其他冰川在近一個世紀來，因全球變暖都在不斷收縮，唯有哈柏德冰川由於每年的降雪量很大，保證了冰川的冰雪供應，因而還在不斷擴張。

冰川遠觀潔白如雪山，近看則蔚藍如大海，之所以呈現瑩藍，是因為堅冰在形成過程中不斷地被新雪覆蓋，反覆壓縮的白冰，擠出了水裡的氣泡，只剩下最精純的冰藍。哈伯德冰川氣勢恢宏，鋪天蓋地從高山傾瀉而下，在離岸不遠海面上的某個點，戛然而止，瞬間定格，形成了綿延幾十英里、高達數十米的冰牆雪壁，造就了絕世的冰雪美景。面對著這純淨脫俗又靈氣十足的冰川，心靈的帷幕被驟然打開，一種清新優雅的情愫油然而生，此時此刻，似乎塵世間所有的汙漬都被洗滌，心胸中所有穢氣都被淨化，這是一種多麼美妙的感覺啊！

我們參觀了阿拉斯加首府朱諾。朱諾市位於阿拉斯加東南部，是一個依山面海的海港城市。由於地理環境的特殊性，這裡不通公路，是美國唯一僅能搭乘飛機和船舶才能抵達的州級首府。朱諾獨特的地理位置也造就了它非凡的魅力，整座城市滿目蔥蘢、鮮花盛開。我們坐了爬上高山的索道車，俯瞰這座美麗的城市，積雪山峰、蜿蜒冰河、深海峽灣、森林島嶼等所有美景都盡收眼底。

阿拉斯加州另一個重要的城市凱切根，也給我們留下深刻印象。凱切根是阿拉斯加最南端的城市，有阿拉斯加第一城的美稱，擁有豐富多彩的本土文化，是印地安人的老家，到處可見原住民的歷史遺跡和文物，和不少精美的城市雕塑和圖騰。該城因為鮭魚資源十分豐富，還被稱為世界鮭魚之都。

坐遊輪遊覽阿拉斯加，也留下不少遺憾。由於遊輪上岸觀光 的景點和時間有限，我們沒有看到嚮往已久的極光、沒有享受坐上狗拉雪撬在雪地上奔跑的樂趣。但坐遊輪觀光的便利也是顯而易見的，伴隨遊輪的一路航行，宛如慢慢打開一幅雅致精美的畫卷：壯美的水天一色的遠方，湧動的波光瀲灩的海面，多彩的雲蒸霞蔚的天際，神秘的幽奇險秀的雪山等等，讓人為之心醉，讓人舒心愜意。阿拉斯加的旅遊給我們留下了美好的記憶。