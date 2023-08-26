有一天，九年級的老二放學回家後對我說：「媽媽，我有件事要告訴妳。」他的語氣顯得有些特別，我忙問：「什麼事？」他說：「我們學校寫作俱樂部的一個十二年級女生，邀請我當她高中畢業晚會的男伴。」 我聽了差點把嘴裡的飯噴出來。什麼？一個九年紀的「毛小子」，竟然要當學姐的畢業舞會男伴？

「媽媽，妳不用這麼驚訝地瞪大眼睛看我，這不是什麼大事，只是一個友情邀請。我可以自己做決定，但我想聽聽妳的意見。」他說道。

我看著他，內心翻江倒海：「孩子，你剛上高中，常常會犯迷糊。去做一個十二年級學姐的男伴，你們之間不僅年齡差距很大，心智上也有很大的差異啊。」

「媽媽，女生邀請男生本來就需要勇氣，更何況是邀請一個九年級的男生。她有這樣的勇氣，我婉拒的話，是不是會傷到她的自尊心？」兒子問。我說：「可否利用你當年級學生會主席的人際關係，找一個十二年級的男生給學姐當男伴？這樣兩全其美。」可我的建議立刻就被兒子給否決了：「不可能。」

「好吧，決定權留給你自己，只要你覺得自己能處理好一切，媽媽就支持你。」接下來，我要做的一件事是開支票 ，因為他們晚會需要的服裝、領帶、襯衣、皮鞋、晚會門票、交通費用、照相以及鮮花，所有這些費用都要自己支付。

美國高中的畢業晚會，是學生告別高中生活的一個重要時刻，也是一場非常精緻、豪華的晚會。經歷了四年緊張的高中生活與各種考試和歷練，他們終於要邁向人生的另一個里程碑了，在那一刻，瘋狂是他們的特權。

許多充滿青春活力的高中生會精心策畫邀請男伴或女伴的方式，記得老大當時是跑步到女伴家門口，另一個女生打電話把女伴「騙」下樓，老大當場向那位德國 女孩獻上一首準備好的詩，把女孩感動得稀里嘩啦的，立刻答應成為他的畢業晚會女伴。我聽了哈哈大笑，心想，這怎麼像求婚一樣啊？當然，女生也可以主動邀請男伴，重要的是互相願意。

晚會那一天，當老二穿著套裝禮服、皮鞋，帶著領帶走下樓來時，竟然有模有樣，完全看不出是個九年紀的「嫩小夥」。當天下午，他們早早就去同學家集合了。女生們都穿上了最漂亮的晚禮服，美得令人驚艷；男生們穿著正式的禮服，紳士風度十足。男生和女生互相交換花束，然後女生挽著男生的胳膊，他們一起拍照、奔跑，用青春來點綴彼此，盡情享受高中生活的最後瘋狂。

他們去舊金山 坐遊輪、欣賞夜景、品嘗美食、聆聽音樂、跳舞，盡情娛樂。他們有著非常正式的晚宴和舞會，學校為此已經準備了大半年了。

老二在半夜兩點多才回來，倒頭就睡。第二天我問他：「你沒有出什麼洋相吧？」他調皮地看著我說：「媽媽，誰沒有青春過呢？青春不就是在無數次碰撞中綻放，我們不就是這樣才能慢慢長大嗎？」

我不由得讚嘆：青春真美。