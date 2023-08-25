退休 前我是個拚命三娘，每天都忙著把事情做完，每日也仍有做不完的事。匆忙生活中，往往錯失很多生活的樂趣。

退休後每日可以睡到自然醒，早餐後就去晨運，除了經常可以看到健步如飛的老者，帶著天使 般的微笑擦身而過；有時候碰上鵝媽媽帶著小鵝擋在路中央；有時候會看到如雕像般在樹叢邊的野兔，一看到我後就一閃而逝；還有頑皮的小松鼠忙碌地在樹間跳躍，弄得我一身松針；經過蓮花池邊，各色錦鯉紛紛爭出頭開口以為我要餵食，最有趣的是，池塘裡祖母級的烏龜也爬出水面和我搶路，斜靠在路邊曬太陽做日光浴。

剛剛經過日本 花園，前門的兩個石獅被不知名的小朋友改裝過了，頭上一左一右戴了兩朵大紅花，石獅張開的口中也含了一朵花。今早更妙的是，經過路邊一棵樹，旁邊站著一位紳士，昂首專心盯著樹看，我只注意到滿地繽紛的粉紅色落櫻， 而他正駐足全神專心看落櫻和聽落櫻；原來美景不只是要留心看，也要用心聽啊！

慢下腳步，不但可以看到玫瑰園中的玫瑰花開花謝和粉蝶起舞，也可以感受到小溪邊滿滿的負離子；溪邊的椅子旁還有蜂鳥飛舞，一點都不介意我的存在和它分享溪邊的寧靜。

一路流連奇花異樹， 轉眼已經到了我的晨運尾聲， 偷得浮生半日閒，我會提醒自己生活慢下來一點，每天每一段路都會發現驚喜，記住善用五官珍惜慢活的過程和細節，人生才會不留白。