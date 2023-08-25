陪女兒整理衣櫃，看到一個塑膠包裹，露出了一角綠紗裙，我笑起來，孩子長得真快呀！

小女兒個性倔強，高中選了最難讀的高階西洋文學史，必須通過全國鑑定考試。考前她每天準備，家中的洗澡間、後院、廚房，到處都是筆記和小貼紙。

考完去接她，她的眼淚飆了出來，原來考試方式改了，她準備的資料派不上用場，考砸了。我一連串的責備在舌尖要射出去，「這麼難的課妳為什麼要去選？方式改了妳怎麼不知道？怎麼這麼笨？現在可好，申請大學的成績單上有一個F，將來怎麼辦？」

正要開罵，想到她這些日子的辛苦努力，實在不能、也不忍苛責，吞下唇邊的話，我把方向盤一轉，上了高速公路，往禮服拍賣 店開去。

我告訴女兒，「人生路那麼長，只是一場考試，沒關係，我們去買畢業舞會禮服。」女兒傷心地說，「考不及格說不定都不能畢業了，買什麼禮服？」

「不怕，」我告訴女兒，其實我心中怕死了：「管他考幾分，管他畢業不畢業，我們還是可以跳舞呀！」真是違心之論，我心中為了女兒是否能及格焦急得要命，千言萬語想要責備她的話，都只能壓在心底，先把眼前這位淚人安撫了才好。

在禮服店，我強顏歡笑地陪著意氣消沉的女兒，在試衣間試了一件又一件。穿上這件綠色蓬蓬裙的她，真的像個小公主，我鼓勵她買下來，女兒卻又遲疑，這麼華麗的衣服，拖地裙襬直徑有兩三公尺，走路都難，根本沒有可以穿的地方。

看到女兒猶疑，我想讓她開心，就鼓勵她：「買下來，我們在家裡自己穿，每天照鏡子都開心。可惜裙子太蓬了，否則我們就當睡衣穿。」女兒聽到我的傻話，終於破涕笑了起來：「媽媽，這麼硬的紗料，這麼寬的裙襬，穿著怎麼睡覺啊？」

想著這件十幾年前的往事，我笑意更濃，不知道女兒竟還留著這紗裙。正想順手丟進捐贈的衣堆中，女兒過來阻止：「媽媽，妳知道嗎，這件衣服是妳和我母女關係的轉捩點。」我心裡疑惑，看著眼前亭亭玉立，自信煥發的小女兒。

「從小妳一直嫌我樣樣不如姊姊，看到我成績單就翻臉，我怎麼努力都無法達到妳的要求。我從六歲就已經想要離家出走，免得妳看到我討厭。直到那次，我考壞了，妳二話不說帶我去買了這條裙子，我才知道妳真的是愛我多過愛我的成績。」女兒邊說邊流下兩行淚，我看著既心疼又震驚，原來女兒並不知道我是用生命在愛著她的。

「而且，媽媽，妳知道妳教我最寶貴的一堂課是什麼嗎？就是在那一天，妳告訴我一件事：不管外面際遇怎麼樣，我還可以跳舞。這些年，每次碰到課業、交際、工作上的困難，快要走不下去了，我就把這個包裹拿出來摸一摸，想著妳說的：『管他這個世界什麼樣，我還可以跳舞。』這條綠紗裙，是我的護身符啊！」

聽完女兒的話，我重重地舒了一口氣。女兒那次考試最後得了滿分，但我謝謝上蒼給了我一個窗口，讓我壓下自己做為母親的焦慮，嚥下了滿口抱怨，陪著女兒買了這件舞衣，給了她一點點溫柔，翻轉了我虎媽的惡劣形象。

原來不論孩子幾歲，不論他們成功失敗，媽媽的一句話，有這麼大的魔力。真希望世界上有一本育兒手冊，告訴我養兒育女中，在什麼情況應該說什麼話才可以過關，可以考個滿分。

在這一剎那，我謝謝上蒼，讓我在十幾年前的那個下午嚥下對女兒的擔憂，和女兒一起理解了一件事：天再黑，還是可以跳舞。