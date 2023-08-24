三十年前，兒子比預產期早了一個月誕生，我們是新手父母親，照顧小孩手忙腳亂，我想到請退休的爸爸來美國幫忙帶小孩。這是他的第一個孫子，爸爸很高興地答應了，媽媽也隨著爸爸一起來美國。

媽媽幫忙一陣子就回台灣去了，爸爸留下來幫忙帶小孩。他非常疼愛這個小孫子，對於帶孫子，覺得新鮮和有趣。

平日太太下班後，回家馬上趕著做晚飯，我下班到家後，就把小孩接過來，讓爸爸休息輕鬆一下。

爸爸以前是軍人，戎馬倥傯，軍務繁忙，長期處在忙碌的工作環境中，如今照顧還不會說話的小嬰兒，每天忙著餵奶、換尿布，在角色上是巨大的轉變，雖然很疼愛孫子，總是有心理上的苦悶。他的軍人個性很嚴肅，平時話很少，心中的喜怒哀樂不會講出來，我也不是很了解他的心思。

每天日子過得忙忙碌碌，有一天我下班回家，看到他坐在沙發上，低垂著頭，臉色很難看，我問他是不是累了或是小孩不乖了？他回答說沒有，就不理我了。我猜測他大概是產生倦怠感，所以心中悶悶不樂。我這時才意識到發生問題了，美國的生活很寂寞孤單，比不得台灣眷村裡熱鬧的生活，我建議他回台灣去度個假，調適一下心情，被他拒絕了，我十分不安和無奈，沒有方法可以改善這種情況。

爸爸在美國待了一年以後，媽媽又來到美國，媽媽和爸爸談過以後，媽媽說爸爸覺得煩了，應該讓他回台灣去，一個月以後，他們就一起回台灣去了。雖然覺得很遺憾，但是仍然感謝爸爸幫忙帶了一年孩子，爺爺來照顧孫子，也圓了爺孫的情緣。

爸爸的離去，給了我們一個反思的機會，請爺爺來帶孫子，證明是此路不通。我們重新思考如何來養育這個小嬰兒？我們不放心請外面的保母，尤其我們是新手父母，自己還需要先學習如何養育小孩，工作、家庭、養小孩這些都是環環相扣的。

我們做了一個決定：太太辭去工作，從此當全職母親，在家照顧小孩，不用請保母，也有多餘的時間閱讀育嬰的資訊。一個人上班，比起兩個人上班，雖然收入會覺得有一點緊巴巴的，但是舒緩了很多壓力，生活上輕鬆許多，太太現在有充裕的時間做家務、打理三餐，家庭和樂融融，細心呵護自己的小寶寶，永遠也不會嫌累、嫌苦、嫌煩。

三個月後，媽媽打電話給我，她說爸爸在台灣閒著無所事事，天天在鬧脾氣，爸爸願意再回來照顧孫子，為了怕舊事重演，太太也已經辭職在家，於是婉拒媽媽的建議。

太太同時擔任多重角色，她是兒子的媽媽、保母、玩伴、老師，陪伴著兒子順利度過嬰兒期、兒童期、少年期、青春期，教導他健康正直的品德和人格教育；我們為兒子遮陽避雨，營造兒子快樂的成長環境。

兒子高中畢業後，進入常春藤 大學，大學畢業後，又去另一所頂尖大學唸了碩士學位，畢業後在矽谷 高科技公司找到工作。他在求學就業 中是成功和順利的，我們的付出，也得到正面的成果，他成為了我們的驕傲。