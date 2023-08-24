剛到美國時，最想要嘗試的食物除了漢堡跟披薩之外，就是牛排了，可是當時身為學生，手頭上並沒有那麼寬裕，從日常生活開銷到基本三餐都需要精打細算，能省則省，像茹絲葵、莫爾頓那種知名連鎖牛排館，和米其林級別的牛排餐廳，就不在我的考量範圍。

但人都在美國了，如果完全沒品嘗牛排的話，好像也挺可惜的，我便搜索著住家附近距離最近的平價牛排館，發現隔兩條街道正好有一家網路評價還不錯的餐廳，剛好室友也想嘗試，我們便在下午的課程結束後，直接從學校走過去。

到達後稍微在店門口觀望了一下，裡面燈光有些昏暗，但我和室友還是鼓起勇氣拉開門走了進去。

這家店偏向自助式，進去後看到每個人在櫃台前面排隊等著點餐。最有趣的部分來了，在排隊等待點餐的同時，其中一位點餐員會依序點人，被點到的那位顧客必須大聲喊出要點的餐點品項跟熟度，所以店內相當嘈雜。

輪到我點餐時，我馬上像前面那位顧客一樣，大聲喊出：「一份肋眼牛排五分熟跟一杯可樂！」

點完後輪到我室友，他點了一份沙朗牛排七分熟。接下來就是等待取餐付款，取完餐後我們找了一個位子坐下，餐點看起來十分簡單，一塊牛排加上附餐奶油烤馬鈴薯，還有兩片烤吐司，看上去不算精緻，但這個價位也沒什麼好要求的，吃了一口後，味道還不錯，烤得恰到好處的牛肉與淡淡的胡椒香，算是解鎖了人生一項小成就。

最令人驚豔的是附餐的烤馬鈴薯，把剛烤好的馬鈴薯放入奶油，讓奶油藉由馬鈴薯的餘溫融化在裡面，美味程度超越了主餐牛排。

用完餐後，我跟室友各放了張小費在桌上，等待清潔人員來幫我們收拾，準備離開店裡時發現排隊的人龍越來越長，點餐的喊叫聲此起彼落，默默地佩服起店員的聽力與記憶力。

後來我跟室友說笑到，這家店的招牌餐點應該是烤馬鈴薯，如果哪天顧客點餐時，只喊了兩顆烤馬鈴薯，畫面應該相當有趣吧！