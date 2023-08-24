一位老友喜愛旅遊，前些時候去了非洲與歐洲，回來後寫了多篇遊記發到網上。他的遊記文圖並茂，引來讚許聲一片。我也喜歡旅遊，屈指算了一下，居然去過十八個國家。旅遊有多種形式，如隨團遊、自由行、郵輪遊、自駕遊等等；與這些形式都不同，我是在參加學術會議的時候順道旅遊，簡稱「學術順道遊」。

我於上世紀九○年代初來美國，一直在哥倫比亞大學同一個研究組工作。科學研究聽上去「高大上」（高端、大氣、上檔次），實際上並非如此；一是勞累，從事科研不能「九五五」（九點上班、五點下班、每周工作五天），而要投入全副精力；二是收入偏低。有的朋友勸我：「既然科研這麼累，收入又低，為什麼不換個工作，到公司去呢？」然而科研是我的興趣所在，所以無怨無悔工作二十多年，直至退休。

其實從事科研的樂趣很多，學術順道遊就是其一。我從事人體組成研究，世界各國的同行們聯合起來，成立「國際人體組成研究會」，該研究會每三年一次在不同國家召開研討會，以便學者們交流心得、獲得靈感。我們的研究又與營養和肥胖 症有關，所以也參加相關的學術會議。待我的研究成果被認可後，又有大學邀請學術講演，於是我每年都有兩至三次，到世界各國和美國各地參加學術會議。

每次參加學術會議，我都在開會前一天上午到達；會議結束後，則在次日下午離開。這樣早到些晚走些，就有時間去遊覽；只要事先做好功課，就能多看幾個景點。學術順道遊大都在會議所在的城市，不過也有例外。有一次會議在瑞典 的馬爾墨舉行，我從紐約飛到丹麥的哥本哈根，再乘渡輪去馬爾墨；因為來去都在哥本哈根中轉，就順道遊覽了這個北歐古都；又有一次會議在葡萄牙的埃斯托里爾舉行，我先飛到里斯本，順道遊覽了這個首都，再轉車前往會議地點。

學術順道遊雖然方便，卻不能違反財務規定，因為是參加學術會議，飛機票、住宿費和餐費都可以報銷；住旅館提前一天入住和推遲一天離開，是合情合理的，超出這個範圍就不行。餐費報銷也有嚴格規定，不但限制每天的報銷金額，還不許喝酒，連啤酒都不行。財務甚至規定，在就餐報銷單據上要把菜單列出來；我在中餐館點了麻婆豆腐，還要讓餐館在發票上用英文寫出菜名，否則就不能報銷。自費旅遊很花錢，學術順道遊則不然；自己只要付參觀門票和市內交通費就可以了，這是學術順道遊的優點。

學術順道遊受時間限制，只能在城裡遊覽，遠離城市的風景名勝 就難以前往了。不過對於我來說，城裡人文景點的吸引力更大。去倫敦參會時，我特地尋訪馬克思墓；去巴黎參會時，特地尋訪巴黎公社社員牆。我在這兩處歷史遺跡徘徊良久，想到一個多世紀前興起的國際共產主義運動，曾是何等波瀾壯闊，如今卻淒淒慘慘戚戚，正應了李後主那句「故國不堪回首月明中」，撫今追昔，令人唏噓不已。

就這樣，我在學術生涯中，順道遊覽了四大洲的十八個國家和美國許多城市。回顧自己有幸在美國讀萬卷書、行萬里路，深感不虛此生。