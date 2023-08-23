我鑽進附近的星巴克咖啡 ，為了避暑 。一杯咖啡，一份早餐，開始滑手機 。

所有熱的消息，不斷地向我直射過來，幾乎讓我難以招架。新聞報導上，波士頓華氏九十八度、紐約一○一度、華盛頓一○四度，連密西根也都在一百度上下 ，整個美國有如烤架上的烤盤。

古代民歌吟唱：「赤日炎炎似火燒， 野禾稻苗半枯焦，農夫心內如湯煮。」但從沒有預料到，這種熱會親臨我身上。

旅居加拿大的友人先來探問，「加拿大的森林野火，你們有受到波及嗎？」祝融如火龍，延燒多時，大半美國籠罩在一片黃煙焦味中，有如為美國的酷熱火上傾油。

下一個簡訊，德州的同學告知，屋後的游泳池乾涸，草木枯死；打開衣櫃，一條蛇蜷曲躲在衣櫃下涼快。

美國汽車協會通告車主，早上開車前，請先注意汽車的各輪胎胎壓，查看輪胎磨損程度，已經有多輛汽車在高速公路上高速高溫 以至於爆胎，全因輪胎老態，胎壓不足造成的。

我在星巴克的一角看著人來人去，川流不息，想必是冷氣夠冷，所以生意特好。最早到店裡報到、上了年紀的男客，腋下夾一份早報、一杯咖啡，享受清靜，瀏覧寰宇大小事。如遇熟識的同好者，拉近板凳，天南地北，滔滔不絕 ，打發了一上午。

也看到上班族，刷一刷店卡，提了一杯咖啡揚長而去。靠近中午時分，太陽更加囂張，年輕的媽媽們推著嬰兒車進來，小心翼翼幫嫩嬰拭汗；也有青春女郎，穿著短褲，小得不能再小的薄薄上衣，露出肚皮一截，一杯冰鎮手搖咖啡，耳朵忙著黏手機。

店門開處出現一條狗鏈，狗也到咖啡館納涼來了，真是好命狗！牠先是甩甩頭、搖振揚起的長尾，晃兩下，趴下來，非把全身熱氣一股腦兒甩掉絕不罷休似的，索性在地上打滾，一副舒服的模樣。

更有趣的是，一隻柴犬跟在人後來報到，狗腿下蹬著黑皮鞋，想必是主人疼惜寵物，發揮人飢已飢，「人熱狗熱」的仁心。手機響起，肩背電腦的狗主人，一手捧著冰咖啡，一手拉牽著愛犬，衝出門外。主人急行，狗兒躑躅不前，又跳腳、又哀吠，原來牠的四條腿只有三隻鞋子，另一隻沒有鞋子穿的狗趾，在炙熱的水泥地板上一顛一蹬，表情怪異。

主人回頭，在咖啡店裡看到了失落的狗鞋，才補上狗兒腿上的三缺一，繫緊鞋帶 ，人狗同行而去。

除了人畜之外，也不能忽略盆栽植物，無奈水龍頭下全是熱水。住在公寓頂樓，夜半高溫九十度，晨間沐浴只有熱水，那不叫沖「涼」，比泡「溫」泉還 「高」溫。屋內盆栽，用冰塊降溫的冷卻水才澆灑解渴。

只祈盼盆栽植物能耐熱耐暑，與我共度溽暑難關，期盼秋的來到。