指尖小徑。(圖╱易文)

許多人到猶他，勢必打卡大鹽湖。大鹽湖地處洛磯山脈，四周群山環繞，水位高出海平面一千多米，三千多平方公里的水面碧波粼粼，甚為壯觀。湖上散落著一些島嶼，羚羊島便是大鹽湖上首屈一指的大島嶼。夏日，我和家人來到羚羊島，觀賞這裡的綺麗風景。

羚羊島是猶他州 立公園，門票很親民，一輛小車一日遊十五美元，而且有包括中文在內多種不同語言的導遊說明書，供遊客選擇。

從地圖上看，羚羊島的形狀有點像一隻沒有尾巴的海馬，開車通過長長的堤道，映入眼簾的是一片荒蕪，沒有綠色的大樹、沒有花團錦簇，蔚藍的湖水和蒼茫的遠山，帶給人一種滄桑的悲壯感，彷彿進入另類的世外桃源。

島的最北端，一堆怪石嶙峋的坡上，有些遊人沿著崎嶇不平的小徑不疾不徐地行走。因伸向湖中的這塊地形像一個俏麗的指尖，因此被稱為女士指尖小徑，儘管名字起得直白，卻也很具象。短短的路上，鳥兒在頭頂低低地盤旋，偶爾竄出松鼠或兔子，瞪著毫無畏懼的眼睛與人對視，地上時不時有比別處所見大許多的蜥蜴爬過。

站在泛白的黃岩石上，遠望大鹽湖，藍色的水波連接遠處的山脈，在炎天暑日的映照下，如畫一般美麗。被水包圍的鳥窩鳥蛋島清晰地呈現在眼前，為保護鳥類，那裡不對遊人開放，但可以想見，那是鳥的天堂。

羚羊島上有著數不清的古老岩石，其中法明頓峽谷群已達十七億年之久，老到足以證明天長地久不是虛傳。一萬歲的洞石，被稱為最年輕的岩石，大自然就是這般堅毅地面對人類；走在島上，腳下每一塊其貌不揚的岩石都值得敬畏。

邦納維爾湖原是美國西部冰川 湖中最大的一個，大鹽湖和猶他湖都是它的遺跡。我們可以遠距離觀看已經乾涸的塞維爾湖，留下古時湖面形成的梯田，它用千萬年的沉默告訴我們，它是怎樣一步步由滄海變成桑田。

大鹽湖邊，不斷擴大的白沙灘表明它的水面仍在逐漸縮小，乾得擠不出一滴水的灘上，一片青綠的蘆葦盪著黃色的穗在風中搖曳，那氣勢不僅不輸雨水豐盈的河邊蘆葦，反而更加令人震撼。

在看似荒涼的島上，有一片綠洲，是菲爾丁·葛爾牧場的遺址。菲爾丁是最早居住在羚羊島的人，他建於一八四八年的牧場，直到一九八一年才被猶他州買下。菲爾丁家族早年的住所保存完好，被稱為猶他州至今仍屹立的最古老盎格魯建築。在這裡，你可以看到一百多年前人們的生活場景：舊時的鐵匠鋪、機械修理工具間、牧場之家、地下儲藏室等歷歷在目，巨大的剪羊毛倉房和屢次擴大的畜欄表明牧場曾經的輝煌；車棚裡陳列著從馬車到拖拉機、大卡車、小轎車等不同時代的交通工具，讓人看到歷史變遷的過往。

島上的野生動物很多，美洲野牛最為常見，我們得以近距離觀看成群不怕人的野牛，但在以羚羊命名的島上，沒見到羚羊，據說見到羚羊的機會微乎其微，不得不說是個遺憾。