自從閨密的女兒考上一所好高中，我便對她刮目相看。可幸運的背後，並非都是水深火熱的故事，而是一個順水推舟的過程。

我的閨密是個隨性又任性的人，對女兒的教育 ，她始終抱著放養的態度。平時，只要孩子完成學校的課業，剩下時間皆由孩子自由活動。孩子喜歡美術，她就在家陪孩子練習繪畫基本功，或者找美術老師指點，慢慢地，沉浸在藝術世界的孩子，興趣越來越濃，隨著畫藝不斷的精進，孩子經常參加學校舉辦的美術活動。繪畫，從而成為她的特長。

在陪伴孩子上，閨密也是真把孩子當成朋友，不像我經常一本正經與女兒講道理。她總是嬉皮笑臉與孩子打成一片，一起瘋一起鬧；孩子當她是玩伴，她也釋放出內在的小孩，真正做到與孩子一同成長。閨密的育兒觀簡單直接，她覺得孩子的世界，不應該被植入成人思想，他們應該享有自己的時間與空間，擁抱豐富多彩的世界，活成自己的樣子。

傳言中的美術生，可能面臨從業的局限性，但閨密的觀點是，適合自己的就是最好的。作為女孩子，可以活得柔軟些，沒必要死磕自己不擅長的事物。所以，對當下的熱門行業，她完全沒有執念，而是順從孩子的喜好與特長，決定今後的發展方向。

有時，處於叛逆期的孩子也會玩過頭，她總是撂下一句狠話：「自己的人生自己負責啊」。孩子好像很吃這一套，一頭栽進美術裡，勾勾畫畫，描繪自己的夢想。望著頑皮又懂事的女兒，閨密堪以告慰。中考時，沒有思想包袱的孩子發揮正常，考上理想中的美術專業學校。

閨密的家境一般，夫妻雙職工，養育著兩個孩子，操心四位老人。因為她的職業與民生相關，所以從疫情 到現在，她不是在加班，就是在加班的路上；從前的戲精加哭包，如今變得如此扛造，令我心疼又佩服。眼看她需要靠吃中藥調理身體，我很為她擔心，她眨巴著調皮的睫眸，送了我一句雞湯：「微胖體質能長壽」。我如醍醐灌頂，從此不再餓著肚子睡覺。

閨密有個穩定的家庭、一份穩定的工作，但有不穩定的情緒；高興時哭，不高興時也哭，和我媽屬於同一種類型。經常上一秒她還抽抽搭搭地訴苦，說著兩個孩子打得不可開交、客戶很難溝通、工作很累的話題；下一秒，畫風突變，她開始自我檢討，檢討對孩子關心不夠、檢討自己還能掙飯票，應該懂得感恩。說到此，她馬上破涕為笑，淚痕猶在，她卻換了一副勵志面孔。每每面對無力改變的事情，她總是選擇先放過自己。良好的心態，是解決一切問題的法寶。

平時有點小糊塗的她，在大事上絕不糊塗，這一點又讓我刮目相看。大大咧咧的閨密，有點淘氣、有點雅量。憑藉這點雅量，像住進她心裡的小菩薩，助她隨遇而安地度過漫漫人生。她就是我們普羅大眾裡最平凡的那位，小毛病多多，卻有著不平凡的閃光點。

她約我退休 後，紅塵作伴，在歲晚鬢白之時，與這麼有趣的靈魂同行，我好期待。